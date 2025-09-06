شکایت ۷۰۰ هزار یورویی یامگا از استقلال به فیفا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کوین یامگا، مدافع - هافبک فرانسوی پیشین استقلال سال گذشته در شرایطی از این تیم جدا شد و به نساجی مازندران پیوست که طبق توافق، قرار بود باشگاه استقلال قرارداد سال آخر او را پرداخت کند.

یامگا یک فصل دیگر با استقلال قرارداد داشت و، چون این قرارداد فسخ شده، این باشگاه موظف بود مطالباتش را پرداخت کند. با پرداخت نشدن مطالبات یامگا توسط باشگاه استقلال، این بازیکن به فیفا شکایت کرد. یامگا در شکایتی که از استقلال انجام داده، بیش از ۷۰۰ هزار یورو قرارداد سال پایانی‌اش را خواستار شده است.

مسئولان حقوقی استقلال دفاعیات خود را به فیفا ارسال کرده‌اند و منتظر رأی فیفا هستند.

پرونده دیگر استقلال در فیفا، مربوط به پیتسو موسیمانه، سرمربی آفریقایی پیشین این تیم است که این مبلغ خیلی بالا نیست و بیشتر آن توسط باشگاه استقلال پرداخت شده است. سومین پرونده استقلال در فیفا به شکایت منتظر محمد، هافبک عراقی برمی‌گردد که حتی یک بازی هم برای استقلال انجام نداد! گفته می‌شود این بازیکن نیز خواهان دریافت ۲۰ میلیارد تومان از استقلال شده است.