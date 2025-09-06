En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شکایت ۷۰۰ هزار یورویی یامگا از استقلال به فیفا

هافبک فرانسوی پیشین تیم فوتبال استقلال خواهان دریافت کل مطالبات فصل آخر قراردادش با این باشگاه شده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۵۲
| |
5 بازدید
شکایت ۷۰۰ هزار یورویی یامگا از استقلال به فیفا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کوین یامگا، مدافع - هافبک فرانسوی پیشین استقلال سال گذشته در شرایطی از این تیم جدا شد و به نساجی مازندران پیوست که طبق توافق، قرار بود باشگاه استقلال قرارداد سال آخر او را پرداخت کند.

یامگا یک فصل دیگر با استقلال قرارداد داشت و، چون این قرارداد فسخ شده، این باشگاه موظف بود مطالباتش را پرداخت کند. با پرداخت نشدن مطالبات یامگا توسط باشگاه استقلال، این بازیکن به فیفا شکایت کرد. یامگا در شکایتی که از استقلال انجام داده، بیش از ۷۰۰ هزار یورو قرارداد سال پایانی‌اش را خواستار شده است.

مسئولان حقوقی استقلال دفاعیات خود را به فیفا ارسال کرده‌اند و منتظر رأی فیفا هستند.

پرونده دیگر استقلال در فیفا، مربوط به پیتسو موسیمانه، سرمربی آفریقایی پیشین این تیم است که این مبلغ خیلی بالا نیست و بیشتر آن توسط باشگاه استقلال پرداخت شده است. سومین پرونده استقلال در فیفا به شکایت منتظر محمد، هافبک عراقی برمی‌گردد که حتی یک بازی هم برای استقلال انجام نداد! گفته می‌شود این بازیکن نیز خواهان دریافت ۲۰ میلیارد تومان از استقلال شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یامگا استقلال فیفا
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ابهام در میزبانی آسیایی استقلال
استقلال از دروازه‌بان رئال به ستاره بارسلونا رسید/ مونیر الحدادی با ۲.۵ میلیون آبی‌پوش می‌شود؟
رونمایی از سرمربی تیم فوتسال زنان استقلال
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۷ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۶۷ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۳۵ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۸ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ZAq
tabnak.ir/005ZAq