En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درآمد نجومی صداوسیما از پخش مسابقات کافا

صداوسیما از پخش مسابقات تیم ملی ایران در کافا حدود 2هزارمیلیارد درآمد داشته است!!
کد خبر: ۱۳۲۶۸۴۲
| |
472 بازدید
درآمد نجومی صداوسیما از پخش مسابقات کافا
اشتراک گذاری
برچسب ها
کافا صداوسیما تیم ملی ایران
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترکیب تیم‌ملی ایران برابر تاجیکستان
قلعه‌نویی: بازیکنان بزرگ اشتباه بچه‌گانه کردند
حریف ایران در فینال کافا مشخص شد
ایران ۲ - تاجیکستان ۲؛ تیم ملی به فینال کافا رسید/ فرار از کامبک نافرجام
مجری‌های تلویزیون تلاش می‌کنند جذاب باشند اما...
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۷ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۶۸ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۴ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۳۶ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۶ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۸ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ZAg
tabnak.ir/005ZAg