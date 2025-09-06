En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دعوت زلنسکی از پوتین: بیایید تا با هم گفتگو کنیم

اختلاف بر سر مکان‌های دیدار، تنش‌های گسترده‌تر بر سر مذاکرات صلح بین دو رهبر را نشان می‌دهد. پوتین پیش از این اعلام کرده بود که هرگونه دیدار با زلنسکی فقط «در مرحله نهایی مذاکرات» انجام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۲۶
| |
550 بازدید
|
۱
دعوت زلنسکی از پوتین: بیایید تا با هم گفتگو کنیم

زلنسکی در مصاحبه‌ای پیشنهاد پوتین برای سفر به مسکو به منظور گفت‌وگو برای سازش دیپلماتیک را رد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه خبری‌ای.بی.سی برای اولین بار به پیشنهاد «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه درباره برگزاری مذاکرات در مسکو به منظور بررسی سازش دیپلماتیک درگیری اوکراین پرداخت و گفت: «پوتین می‌تواند خودش به کی‌یف بیاید. وقتی کشورم هر روز زیر حملات موشکی است، نمی‌توانم به مسکو بروم. نمی‌توانم به پایتخت این تروریست بروم. پوتین این را می‌فهمد.»

او انتخاب مسکو را نشانه‌ای از این دانست که روسیه واقعاً نمی‌خواهد مذاکراتی انجام شود.

اختلاف بر سر مکان‌های دیدار، تنش‌های گسترده‌تر بر سر مذاکرات صلح بین دو رهبر را نشان می‌دهد. پوتین پیش از این اعلام کرده بود که هرگونه دیدار با زلنسکی فقط «در مرحله نهایی مذاکرات» انجام خواهد شد.

به گفته آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، چندین کشور پیشنهاد میزبانی مذاکرات بالقوه صلح بین دو رهبر را داده‌اند. با وجود اختلاف نظر بر سر مکان، زلنسکی اذعان کرد که تمایل پوتین برای بحث در مورد یک دیدار نشان دهنده پیشرفت است و «بد نیست» که روسیه شروع به بحث در مورد چنین احتمالاتی کرده است.

رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گفته بود که هرگز مخالف دیدار را با زلنسکی نیست: «اگر زلنسکی آماده باشد، به او اجازه می‌دهیم به مسکو بیاید. این دیدار در مسکو انجام می‌شود.»

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نیز برگزاری دیدار بین روسای جمهور روسیه و اوکراین را در اولویت‌های خود برای میانجی‌گری توافق صلح قرار داده است.

وی اوت سال جاری میلادی به فاکس نیوز گفته بود: «در نهایت من این دو را در یک اتاق می‌نشانم.»

ترامپ هدف نشست ماه گذشته خود با پوتین در آلاسکا را برگزاری یک نشست سه جانبه بین رهبران ایالات متحده، روسیه و اوکراین اعلام کرد و بعدا گفت که پس از ورود رئیس جمهور اوکراین به کاخ سفید، یک نشست دوجانبه بین پوتین و زلنسکی برگزار خواهد شد.

وی همین اواخر نیز در مصاحبه‌ای با دیلی کالر گفته بود: «یک نشست سه جانبه انجام می‌شود. یک نشست دو جانبه هم همینطور. چیزی درباره‌اش نمی‌دانم.»

در این میان، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان نیز اخیرا گفته بود که مشخص است یک نشست دو جانبه بین پوتین و زلنسکی اتفاق نمی‌افتد.

زلنسکی در مصاحبه خود با ای.بی.سی ادامه داد که پیشنهاد پوتین با هدف «به تعویق انداختن جلسه» بوده است و تاکید کرد که خودش «برای جلسه» در «هر نوع قالبی» آماده است.

وی افزود: «پوتین دارد با آمریکا بازی می‌کند.»

همچنین «آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین نیز در شبکه ایکس (توئیتر) به هفت کشور شامل اتریش، واتیکان، سوئیس، ترکیه و سه کشور حوزه خلیج فارس اشاره کرد که آماده‌اند میزبانی مذاکرات صلحی را که زلنسکی در آن شرکت می‌کند، برعهده بگیرند.

زلنسکی همچنین به‌ای.بی.سی گفت: «اگر کسی نخواهد در طول جنگ ملاقات کند، البته می‌تواند چیزی را پیشنهاد دهد که نه من و نه دیگران آن را نپذیرند.» 

اشتراک گذاری
برچسب ها
زلنسکی پوتین اوکراین گفتگو سفر پوتین به اوکراین خبر فوری
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ: اوکراین شانسی برای پیروزی ندارد
ترامپ: نشست بسیار خوبی داشتیم
زلنسکی واگذاری رسمی خاک اوکراین را رد کرد
زلنسکی: در روز مذاکرات هم روسیه در حال کشتار است
آیا زلنسکی به نشست پوتین و ترامپ می‌رسد؟!
زلنسکی از گفتگوی «خوب» با ترامپ خبر داد
ترامپ از خط قرمز زلنسکی گذشت
طرح معنادار اکونومیست از دعوای ترامپ و زلنسکی
ترامپ: پوتین بیشتر از زلنسکی از توافق صلح استقبال می‌کند
ترامپ و پوتین برای مذاکره به این کشور دعوت شدند
پوتین به شرط حل مسائل کلیدی، آماده نشست با زلنسکی است
صلح ترامپ، شرط پوتین: آیا اوکراین قربانی می‌شود؟
اعلام آمادگی پوتین برای دیدار با زلنسکی
پوتین خواستار گفت‌وگوی مستقیم با اوکراین شد!
نیکی هیلی: ترامپ چیزی شده که پوتین می خواهد
زلنسکی: مکالمه با ترامپ، نقطه عطف در حمایت نظامی اوکراین
زلنسکی: روسیه صلح نمی‌خواهد
زلنسکی برای مذاکرات صلح با مسکو آماده می شود
لاوروف: غرب و اوکراین آماده مذاکرات صلح نیستند
زلنسکی: پوتین تنها فرد رسمی روسیه است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۵
0
0
پاسخ
دلقک مسخره
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۷ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۶۷ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۴ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۳۵ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۸ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۷ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ZAQ
tabnak.ir/005ZAQ