دعوت زلنسکی از پوتین: بیایید تا با هم گفتگو کنیم

زلنسکی در مصاحبه‌ای پیشنهاد پوتین برای سفر به مسکو به منظور گفت‌وگو برای سازش دیپلماتیک را رد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه خبری‌ای.بی.سی برای اولین بار به پیشنهاد «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه درباره برگزاری مذاکرات در مسکو به منظور بررسی سازش دیپلماتیک درگیری اوکراین پرداخت و گفت: «پوتین می‌تواند خودش به کی‌یف بیاید. وقتی کشورم هر روز زیر حملات موشکی است، نمی‌توانم به مسکو بروم. نمی‌توانم به پایتخت این تروریست بروم. پوتین این را می‌فهمد.»

او انتخاب مسکو را نشانه‌ای از این دانست که روسیه واقعاً نمی‌خواهد مذاکراتی انجام شود.

اختلاف بر سر مکان‌های دیدار، تنش‌های گسترده‌تر بر سر مذاکرات صلح بین دو رهبر را نشان می‌دهد. پوتین پیش از این اعلام کرده بود که هرگونه دیدار با زلنسکی فقط «در مرحله نهایی مذاکرات» انجام خواهد شد.

به گفته آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، چندین کشور پیشنهاد میزبانی مذاکرات بالقوه صلح بین دو رهبر را داده‌اند. با وجود اختلاف نظر بر سر مکان، زلنسکی اذعان کرد که تمایل پوتین برای بحث در مورد یک دیدار نشان دهنده پیشرفت است و «بد نیست» که روسیه شروع به بحث در مورد چنین احتمالاتی کرده است.

رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه گفته بود که هرگز مخالف دیدار را با زلنسکی نیست: «اگر زلنسکی آماده باشد، به او اجازه می‌دهیم به مسکو بیاید. این دیدار در مسکو انجام می‌شود.»

«دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا نیز برگزاری دیدار بین روسای جمهور روسیه و اوکراین را در اولویت‌های خود برای میانجی‌گری توافق صلح قرار داده است.

وی اوت سال جاری میلادی به فاکس نیوز گفته بود: «در نهایت من این دو را در یک اتاق می‌نشانم.»

ترامپ هدف نشست ماه گذشته خود با پوتین در آلاسکا را برگزاری یک نشست سه جانبه بین رهبران ایالات متحده، روسیه و اوکراین اعلام کرد و بعدا گفت که پس از ورود رئیس جمهور اوکراین به کاخ سفید، یک نشست دوجانبه بین پوتین و زلنسکی برگزار خواهد شد.

وی همین اواخر نیز در مصاحبه‌ای با دیلی کالر گفته بود: «یک نشست سه جانبه انجام می‌شود. یک نشست دو جانبه هم همینطور. چیزی درباره‌اش نمی‌دانم.»

در این میان، «فردریش مرتس» صدراعظم آلمان نیز اخیرا گفته بود که مشخص است یک نشست دو جانبه بین پوتین و زلنسکی اتفاق نمی‌افتد.

زلنسکی در مصاحبه خود با ای.بی.سی ادامه داد که پیشنهاد پوتین با هدف «به تعویق انداختن جلسه» بوده است و تاکید کرد که خودش «برای جلسه» در «هر نوع قالبی» آماده است.

وی افزود: «پوتین دارد با آمریکا بازی می‌کند.»

همچنین «آندری سیبیها» وزیر امور خارجه اوکراین نیز در شبکه ایکس (توئیتر) به هفت کشور شامل اتریش، واتیکان، سوئیس، ترکیه و سه کشور حوزه خلیج فارس اشاره کرد که آماده‌اند میزبانی مذاکرات صلحی را که زلنسکی در آن شرکت می‌کند، برعهده بگیرند.

زلنسکی همچنین به‌ای.بی.سی گفت: «اگر کسی نخواهد در طول جنگ ملاقات کند، البته می‌تواند چیزی را پیشنهاد دهد که نه من و نه دیگران آن را نپذیرند.»