قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

جدیدترین قیمت سکه و طلا برای امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت سکه و طلا

قیمت (ریال)

طلا طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ ۸۶,۱۴۸,۰۰۰

طلای ۲۴ عیار ۱۱۴,۸۶۲,۰۰۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ ۸۴,۹۹۹,۰۰۰

طلای دست دوم ۸۴,۹۹۸,۹۵۰

آبشده کمتر از کیلو ۳۷۳,۲۵۰,۰۰۰

مثقال طلا ۳۷۳,۱۲۰,۰۰۰

انس طلا ۳,۵۴۰.۴۴

سکه سکه امامی تک فروشی ۹۲۱,۶۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی تک فروشی ۸۶۴,۱۰۰,۰۰۰

نیم سکه تک فروشی ۴۹۶,۶۰۰,۰۰۰

ربع سکه تک فروشی ۲۸۷,۶۰۰,۰۰۰

سکه گرمی تک فروشی ۱۵۴,۳۰۰,۰۰۰

تمام سکه (قبل ۸۶) ۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه (قبل ۸۶) ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه (قبل ۸۶) ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

حباب حباب سکه امامی ۶۹,۳۱۰,۰۰۰

حباب سکه بهار آزادی ۱۲,۳۶۰,۰۰۰

حباب نیم سکه ۷۰,۷۳۰,۰۰۰

حباب ربع سکه ۷۴,۳۴۰,۰۰۰

حباب سکه گرمی ۴۹,۳۸۰,۰۰۰

 

