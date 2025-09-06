ترامپ با فرمان تازه، ایران و چین را هدف تحریم کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور ایالات متحده روز جمعه فرمان اجرایی را امضا کرد که راه را برای این هموار میکند که واشنگتن کشورهای سراسر جهان را بهعنوان «حامی بازداشتهای غیرقانونی» معرفی کند و اقدامات تنبیهی، از جمله تحریمها را علیه کسانی که بهزعم آنها، آمریکاییها را «به اشتباه» بازداشت کردهاند، اعمال کند.
مقامات ارشد دولت واشنگتن میگویند که اقدام جدید رئیسجمهور ایالات متحده، کشورهایی را که در حال حاضر، به ظن آنها، «آمریکاییها را بهطور غیرقانونی در بازداشت دارند» و همچنین کشورهایی را که به ادعای واشنگتن در «دیپلماسی گروگانگیری» مشارکت دارند، از جمله چین، ایران و افغانستان که به گفته یکی از مقامات، برای معرفی بررسی خواهند شد، هدف قرار خواهد داد.
بنا بر گزارش خبرگزاری رویترز، «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیهای گفت: «نکته اصلی این است؛ هر که از یک آمریکایی بهعنوان ابزار چانهزنی استفاده کند، بهای آن را خواهد پرداخت. این دولت نه تنها آمریکا را در اولویت قرار میدهد، بلکه آمریکاییها را نیز در اولویت قرار خواهد داد.»
یک مقام ارشد دیگر دولت آمریکا گفت که مجازاتهای اعمالشده بر کشورها مشابه نحوه «تروریستی» خواندن گروههای خارجی توسط ایالات متحده خواهد بود و شامل اقداماتی مانند تحریمها، کنترل صادرات و جلوگیری از ورود افراد مرتبط با «بازداشتهای غیرقانونی» به ایالات متحده میشود.
این مقام دوم که خواست نامش فاش نشود، همچنین به خبرنگاران گفت: «امروز، همه چیز در مورد رژیمهای سرکش و کسانی که فکر میکنند میتوان با آمریکاییها به عنوان مهره رفتار کرد، تغییر میکند.»
ترامپ از زمان روی کار آمدن در ژانویه، بازگرداندن آمریکاییهای زندانی در خارج از این کشور را در اولویت قرار داده است. مقامات روز جمعه اعلام کردند که دولت واشنگتن، بازگشت ۷۲ آمریکایی، از جمله از روسیه و افغانستان را تضمین کرده است.
مقامات میگویند که طبق سیاست جدید، ایالات متحده پس از شناسایی یک بازداشتی که به ظن آنها «غیرقانونی» باشد، به کشور مربوطه اطلاع و سپس به آنها زمان مشخصی برای اقدام، قبل از شروع اعمال تحریمها توسط واشنگتن، میدهد.
یکی از مقامات مدعی شد که ترامپ همچنین میتواند در صورت پیشرفت، تحریمها را لغو کند و هدف از این سیاست، ایجاد انگیزه واقعا قوی برای کشورهاست تا قبل از دستگیری یک آمریکایی فکر و هر کسی را که در بازداشت است، آزاد کنند.
این مقام مدعی شد: «در موردی مانند ایران یا روسیه، فکر میکنم اینجا شاهد تغییر خواهید بود. اعتقاد بر این است که روسیه ۹ آمریکایی را در بازداشت دارد و حدود هشت نفر نیز در ایران هستند.»
در ماه مه، یک منبع نزدیک به کرملین گفت که ایالات متحده پیش از این فهرستی از ۹ آمریکایی زندانی در روسیه را که واشنگتن خواهان بازگشت آنها است، در اختیار مسکو قرار داده بود.
علاوهبراین، ایالات متحده و چین نیز بر سر ممنوعیت خروج که پکن از آن علیه اتباع چینی و خارجی استفاده کرده است، تنشهایی داشتهاند که اغلب در ارتباط با اختلافات مدنی، تحقیقات نظارتی یا تحقیقات جنایی است.
به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه ایالات متحده در ماه ژوئیه اعلام کرد که دولت چین مانع از خروج یک کارمند دفتر ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده شده است که به صورت شخصی به این کشور آسیایی سفر کرده است. ایالات متحده همچنین نگران بازداشت آمریکاییها در ونزوئلا نیز بوده است.
