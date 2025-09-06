به گزارش تابناک؛ روزنامه اعتماد نوشت: هیچکس نمیداند اعتماد چگونه متولد میشود؛ شاید با یک لبخند، شاید با یک تکه کاغذ قاب شده روی دیوار یا شاید فقط با پوشیدن روپوشی سفید، اما باید بدانیم که نقابها همیشه از صورتها خطرناکترند... . نامش در لیست پزشکان نبود. نه بیمارستانی به او وابسته بود، نه کلینیکی نامش را میشناخت، اما ظاهرش بینقص بود.
شبیه همان تصویری که همه ما از یک پزشک در ذهن داریم؛ مردی موقر، آرام، با لحنی شمرده، صدایی نرم و ادبیاتی آکادمیک. میگفت در کار درمان بیماریهای خاص است. به این بهانه زنان را شناسایی و با آنان قرار میگذاشت یا در کافه یا در ماشین یا خانه خود آنها؛ سپس با خوراندن نوشیدنی حاوی ماده بیهوشی آنان را بیهوش و اموالشان را سرقت میکرد. زنها بعدتر با گیجی از خواب بیدار میشدند؛ بدون طلا، بدون گوشی. برخی به خانوادههایشان گفتند حالشان بد شده و هیچی یادشان نیست.
برخی هم هرگز سخنی نگفتند تا اینکه یکی با انگشتانی لرزان در برگه شکایت خود نوشت: «او پزشک نیست.» فکر میکردند شاید از مرز گریخته یا شاید در شهر دیگری دوباره روپوش سفید به تن کرده و نامی جدید برای خود برگزیده، اما حالا این فرد دستگیر شده است. شاید امثال او بعدها با شکل و شمایلی جدید و با روشی جدیدتر همچون زمزمهای در گوش زنان تنها ظاهر شود؛ اینگونه است که جرایم تکرار میشوند.
یکی از قربانیان، زنی مبتلا به سرطان بوده که پس از خوردن نوشیدنی حالش بد و احیا شده است
چندی پیش زنی به اداره آگاهی مراجعه و اظهار میکند که مرد جوانی در پوشش یک پزشک طلاهایش را سرقت کرده است. شکایت این زن ثبت و موضوع توسط ماموران پلیس بررسی میشود. متهم چند روز بعد توسط ماموران شناسایی و دستگیر میشود.
وکیل یکی از شکات در مورد نحوه دستگیری این متهم طی گفتوگویی اختصاصی میگوید: «پس از شکایت یکی از قربانیان، ماموران پلیس متهم را شناسایی میکنند. دوست شاکی با هماهنگی ماموران پلیس طبق نقشهای از پیش تعیین شده؛ بدلیجات طرح طلا به خود آویزان میکند و با متهم قرار میگذارد. وقتی متهم سر ساعت مشخص به مکان مورد نظر میرسد این زن را میبیند و با هم گفتوگو میکنند. حین گفتوگو و موقعی که متهم قصد داشته نوشیدنی حاوی ماده بیهوشی به این زن بخوراند، ماموران پلیس او را دستگیر میکنند.
متهم پس از دستگیری به جرم خود اعتراف کرده و پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ در حال رسیدگی است.» این وکیل دادگستری همچنین میگوید: «اولویت این فرد، زنانی بودند که بیماریهای خاص داشتند؛ یکی از زنانی که قربانی این فرد شده است، مبتلا به سرطان بوده و پس از اینکه متهم به او نوشیدنی حاوی ماده بیهوشی خورانده، حالش بد و احیا شده است. همچنین زن دیگری پس از خوردن نوشیدنی حاوی ماده بیهوشی که متهم به او تعارف کرده، داخل ماشین بیهوش شده و وقتی به هوش آمده و شروع به رانندگی کرده، دو بار تصادف کرده است. این فرد حتی به یک زن میانسال وعده ازدواج داده و طلاهای او را با همین شیوه دزدیده و در آخر هم او را تهدید کرده که اگر شکایت کند، فیلم و عکسهای او را منتشر خواهد کرد.»
متهم طلاهای سرقتی را فروخته و به حساب دختری که با او در رابطه بوده، واریز کرده است
این وکیل در مورد جزییات این پرونده نیز میگوید: «این فرد حدود ۳۵ سال دارد. او که توسط پلیس به اتهام سرقت طلای بعضی از زنان دستگیر شده، در پوشش یک پزشک ظاهر میشده و خودش را دکتر رهام، پویا و آریا معرفی میکرده و به بعضی از زنان میگفته که بیماریهای خاص را درمان میکند.
این فرد ۹۰ درصد قربانیان را از طریق فضای مجازی شناسایی میکرده. او به قربانی میگفته که فلان روز در فلان کافه است. قربانی هم به محل مورد نظر میرفته؛ تمام این زنان فکر میکردند که با یک پزشک جوان و خوشتیپ در کافه قرار دارند. بنابراین در محل مورد نظر حاضر میشدند.» او در ادامه میگوید: «متهم یا داخل کافه یا ماشین یا در خانه خود قربانیان با آنها قرار میگذاشته.
او در نوشیدنی قربانیان ماده بیهوشی میریخته و آنها هم نوشیدنی را مصرف میکردند؛ اگر قربانی در کافه حاضر میشده، این فرد قبل از رسیدن او نوشیدنی سفارش میداده و به قربانی میگفته که من برای شما هم فلان نوشیدنی را سفارش دادم. قربانی هم نوشیدنی را میخورده. متهم ده، پانزده دقیقه بعد قربانی را از کافه یا رستوران خارج و وقتی قربانی بیهوش میشده، طلاهای او را سرقت میکرده؛ آنها بسته به نوع و میزان استفاده از ماده بیهوشی یا داخل ماشین یا داخل خانههایشان بیهوش میشدند. این فرد در بعضی موارد ماده بیهوشی را با روشی خاص داخل آب میوههای پاکتی میریخته و به قربانیان میداده است.
چند نفر از قربانیان مدعی هستند که متهم آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده و سپس طلاهای آنها را سرقت کرده است. این فرد تمام طلاهای سرقتی را فروخته و مبالغ دریافتی را به حساب دختری که با او در ارتباط بوده، واریز کرده است؛ حدود ۸ میلیارد تومان داخل حساب این دختر است. این دختر هم به زودی به مراجع قضایی احضار خواهد شد.»
موکل بنده مدعی است که وقتی به هوش آمده در وضعیت مناسبی نبوده است
این وکیل در مورد پرونده موکلش نیز میگوید: «متهم اکثر قربانیان را به کافه رستورانی به نام [...] در فرحزاد دعوت میکرده. موکل بنده راننده اسنپ بوده است. متهم آن شب درخواست تاکسی اینترنتی کرده و موکل بنده درخواست او را قبول کرده است. این فرد داخل ماشین به موکل گفته که پزشک است و ماشین بیامو دارد و چون ماشینش خراب شده از تاکسی اینترنتی استفاده کرده است. در نهایت موکل را به همان کافه رستوران در فرحزاد دعوت کرده و داخل نوشیدنی موکل ماده بیهوشی ریخته و بعد از مصرف نوشیدنی او را سریع از رستوران خارج کرده است.
متهم همراه موکل بنده به خانه او رفته است. موکل بنده ادعا میکند که وقتی به هوش آمده در وضعیت مناسبی نبوده است. به گفته موکل؛ او وقتی از متهم پرسیده چرا در این وضعیت است و لباسی به تن ندارد، او در پاسخ به سوال موکل توضیح داده؛ در خیابان بیهوش شده و روی زمین افتاده و لباسهایش گلی شده، او هم مجبور شده لباسهای گلی را از تنش دربیاورد؛ موکل بنده پس از این صحبتها دوباره بیهوش شده و وقتی به هوش آمده، دیده آن مرد در خانه حضور ندارد و گوشی و طلاهای او را هم با خود برده است.
موکل بنده همان لحظه با پلیس تماس گرفته و ماجرا را شرح داده است.» مرتضی کلهری، وکیل یکی از شکات این پرونده همچنین میگوید: «شماره تماسهایی که از گوشی متهم کشف شده، نشان میدهد؛ او با ۷۰ زن در ارتباط بوده، اما هنوز این زنان بنا به هر دلیلی در اداره پلیس و دادسرا حاضر نشدهاند و در حال حاضر پرونده ۱۵ شاکی دارد.»
