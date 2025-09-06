En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آینده قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی در ابهام

آینده امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با وجود موفقیت‌هایی مانند صعود احتمالی به جام جهانی ۲۰۲۶ و پیروزی‌های اخیر در تورنمنت کافا، انتقادات گسترده از عملکرد دفاعی تیم، میانگین سنی بالای بازیکنان و عدم توجه کافی به جوانگرایی، فشار زیادی بر او وارد کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۸۰۹
| |
302 بازدید
آینده قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی در ابهام

به گزارش تابناک به نقل از ایران ورزشی؛ اعتراف قلعه‌نویی به اشتباهات هرچند مهم است، اما کافی نیست. تیم نیازمند ثبات دفاعی، جوان‌سازی خط میانی و ایجاد تعادل تاکتیکی است. بدون اصلاحات عملی و سریع، ریسک ناکامی در جام جهانی بالا خواهد بود. زمان محدود است و بی‌توجهی به این نقاط ضعف می‌تواند پیامدهای جدی از جمله تغییر کادرفنی را به دنبال داشته باشد.

با این تفاسیر، آینده امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با وجود موفقیت‌هایی مانند صعود احتمالی به جام جهانی 2026 و پیروزی‌های اخیر در تورنمنت کافا، انتقادات گسترده از عملکرد دفاعی تیم، میانگین سنی بالای بازیکنان و عدم توجه کافی به جوانگرایی، فشار زیادی بر او وارد کرده است. شکاف قریب‌الوقوع میان کادرفنی و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز به این ابهامات دامن زده و اختلاف‌نظرها بر سر استراتژی‌های فنی و مدیریتی، آینده همکاری را شکننده‌تر کرده است.

برخی منابع از حمایت فدراسیون تا پایان جام جهانی خبر می‌دهند، اما شایعات تغییر و تجربه تلخ گذشته با مربیان دیگر، احتمال تغییرات ناگهانی را تقویت می‌کند. نمایش ضعیف تیم برابر حریفان نه‌چندان قدرتمند و نگرانی هواداران از تکرار ناکامی‌های جهانی، آینده قلعه‌نویی را به یک آزمون حساس گره زده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
امیر قلعه نویی تیم ملی فوتبال
عکس: یک نام جالب در قبرستان یهودیان تهران!
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قلعه‌نویی: جایی که باید کمک می‌کرد با اره برقی ما را زد
واکنش قلعه‌نویی به ریسک بزرگ مقابل قطر
سرمربی تیم ملی تغییر رویه می‌دهد!
قلعه‌نویی: بازی‌های لیگ برتر را از تلویزیون می‌بینم
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۷ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۵۰ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۲ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۳۱ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۸ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۷ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005ZA9
tabnak.ir/005ZA9