آینده امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با وجود موفقیت‌هایی مانند صعود احتمالی به جام جهانی ۲۰۲۶ و پیروزی‌های اخیر در تورنمنت کافا، انتقادات گسترده از عملکرد دفاعی تیم، میانگین سنی بالای بازیکنان و عدم توجه کافی به جوانگرایی، فشار زیادی بر او وارد کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایران ورزشی؛ اعتراف قلعه‌نویی به اشتباهات هرچند مهم است، اما کافی نیست. تیم نیازمند ثبات دفاعی، جوان‌سازی خط میانی و ایجاد تعادل تاکتیکی است. بدون اصلاحات عملی و سریع، ریسک ناکامی در جام جهانی بالا خواهد بود. زمان محدود است و بی‌توجهی به این نقاط ضعف می‌تواند پیامدهای جدی از جمله تغییر کادرفنی را به دنبال داشته باشد.

شکاف قریب‌الوقوع میان کادرفنی و اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال نیز به این ابهامات دامن زده و اختلاف‌نظرها بر سر استراتژی‌های فنی و مدیریتی، آینده همکاری را شکننده‌تر کرده است.

برخی منابع از حمایت فدراسیون تا پایان جام جهانی خبر می‌دهند، اما شایعات تغییر و تجربه تلخ گذشته با مربیان دیگر، احتمال تغییرات ناگهانی را تقویت می‌کند. نمایش ضعیف تیم برابر حریفان نه‌چندان قدرتمند و نگرانی هواداران از تکرار ناکامی‌های جهانی، آینده قلعه‌نویی را به یک آزمون حساس گره زده است.