بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد

دادستان عمومی و انقلاب ایذه از بازداشت فرد هتاک به اقوام خبر داد.
بلاگر هتاک به اقوام بازداشت شد

به گزارش تابناک به نقل از نورنیوز؛ صادق دقیقیان اظهار کرد: این فرد در فضای مجازی با انتشار مطلب، اقدام به توهین به یکی از اقوام ایرانی و جریحه‌دار کردن احساسات مردم این شهرستان شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب ایذه افزود: برای این فرد در راستای ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و همچنین تشویش اذهان عمومی اعلام جرم و با همکاری مرجع قضائی شهرستان همجوار بازداشت و روانه زندان شد.

دقیقیان با بیان اینکه لطمه به وحدت اقوام، بازی در زمین دشمن است، تاکید کرد: در برخورد با افرادی که وحدت و امنیت را نشانه بگیرند، مماشات نمی‌کنیم.

