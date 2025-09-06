En
مدال طلا برای ایران: ووشوکاران درخشیدند

در روز سوم رقابتهای ووشو قهرمانی جهان در برزیل نخستین مدال طلای خوشرنگ برای کاروان ایران بدست آمد.
مدال طلا برای ایران: ووشوکاران درخشیدند

سومین روز از هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵، از صبح روز جمعه - ۵ سپتامبر به وقت محلی به میزبانی برازیلیا آغاز شد.

به گزارش تابناک به نقل از سایت فدراسیون ووشو؛ در مرحله یک‌چهارم نهایی مبارزات ساندا در نوبت صبح، سهیل موسوی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مصاف داوی دی‌مارس‌اولویه‌را از کشور میزبان یعنی برزیل رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. موسوی روز گذشته ماجد منذر از تونس را شکست داده بود.

در مسابقات تالو نیز زهرا کیانی، ملی‌پوش تالو کشورمان با کسب امتیاز ۹.۷۳۶ در گروه دوم فرم چانگ‌چوان مسابقات تالو هفدهمین دوره رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان، در میان ۲۳ شرکت کننده بر رده دوم ایستاد و به فینال راه یافت.
در مسابقات نوبت عصر نوبت درخشش سانداکاران دختر ایران بود.

در دور نیمه‌نهایی مبارزات ساندا، صدیقه دریایی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف مونارز مونیز از مکزیک رفت و در یک مبارزه برتر حریف خود را در همان وقت اول دیسکالیفه کرد و به بازی فینال راه یافت. دریایی در دور نخست حریفی از تونس را برد و روز گذشته ویتوریا دسیلیا از ایتالیا را شکست داده بود.

در دور نیمه‌نهایی مبارزات ساندا، سهیلا منصوریان در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف نائوی چایما از تونس رفت و در همان وقت نخست و در یک دقیقه حریف را دیسکالیفه کرد و به بازی فینال راه یافت. منصوریان روز گذشته ریاح سیمنودز از برمودا را شکست داده بود.

در دور نیمه‌نهایی مبارزات ساندا، شهربانو منصوریان در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف سیدنی کار از ایالات‌متحده امریکا رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به بازی فینال راه یافت. منصوریان روز گذشته آیا محمد از مصر را شکست داده بود.
همچنین در دور دوم گروهی مبارزات ساندا در وزن ۹۰ کیلوگرم، مهدی مرادی به مصاف کروز پرز از مکزیک رفت و در همان فقط نخست حریف را دیسکالیفه کرد تا مدال خوشرنگ طلا را تصاحب کند و نخستین مدال زرین کاروان ووشوی ایران در جهانی برزیل را بر گردن بیاویزد. مرادی روز گذشته سردار یوراکالی‌اف از ترکمنستان را شکست داده بود.

در ادامه در رقابتهای تالو و در فرم جین شو ابوالفضل قره باغی در حضور ۳۸ شرکت کننده با امتیاز ۹.۷٠۶ هفتم شد. در این فرم نمایندگان مالزی، ماکائو و هنگ کنگ اول تا سوم شدند.

در فرم نن گوئن هلیا اسدیان در حضور ۲۲ شرکت کننده با بدشانسی و با اختلاف ۴ هزارم نمره نسبت به نفر سوم از رسیدن به مدال بازماند و چهارم شد.

