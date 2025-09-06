En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پدیده کیهانی ۱۶ شهریور: ماه خونین

پدیده ماه خونین (خسوف کامل) در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ (۷ سپتامبر ۲۰۲۵) رخ می‌دهد. در این رویداد، زمین میان خورشید و ماه قرار می‌گیرد و سایه‌اش به طور کامل بر روی ماه می‌افتد، که باعث تغییر رنگ آن به سرخی مسی می‌شود. این خسوف با زمان اوج‌گیری ۸۲ دقیقه، فرصتی مناسب برای تماشای زیبایی‌های کیهانی است.
کد خبر: ۱۳۲۶۷۸۰
| |
678 بازدید

پدیده ماه خونین که به آن خسوف کامل نیز گفته می‌شود؛ نمایشی است شگفت‌انگیز از کیهان که در آن زمین میان خورشید و ماه قرار می‌گیرد و سایه زمین به طور کامل بر روی ماه می‌افتد. در این لحظه، ماه به رنگی سرخ و مسی درمی‌آید؛ زیرا نور خورشید از جو زمین عبور کرده و تنها پرتوهای سرخ‌رنگ به آن می‌رسند. این دگرگونی زیبا نتیجه‌ی سایه زمین بر روی ماه است.

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ رنگ سرخ ماه در حین خسوف کامل به دلیل پراش نور در جو زمین است. نور خورشید که از جو زمین عبور می‌کند، تحت تأثیر ذرات معلق در جو (مانند گرد و غبار و بخار آب) قرار می‌گیرد. این ذرات نور آبی و سبز را بیشتر پراکنده می‌کنند و در نتیجه نور قرمز با شدت بیشتری به ماه می‌رسد.

این پدیده‌ی جذاب مانند بسیاری از جلوه‌های خیره‌کننده‌ی کیهان، در فواصل زمانی نامنظم و گاه بسیار طولانی رخ می‌دهد. اما خبر هیجان‌ انگیز این است که ما در آستانه‌ء تجربه‌ی یکی از این رویدادهای نادر هستیم؛ خسوفی که در نوع خود بی‌نظیر توصیف شده و ممکن است تا میلیون‌ها سال دیگر تکرار نشود.

دومین خسوف کامل سال ۲۰۲۵ میلادی که به دلیل شکست نور در جَو زمین و رنگ قرمز مسی ماه به ماه خونین معروف است، یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ (۷ سپتامبر ۲۰۲۵) قابل مشاهده است. مراحل کامل ماه‌گرفتگی به وقت تهران به شرح زیر است:

شروع خسوف جزئی: ساعت ۱۹:۵۷
شروع خسوف کامل: ساعت ۲۱:۰۰
اوج خسوف کامل: ساعت ۲۱:۴۱
پایان خسوف کامل: ساعت ۲۲:۲۲
پایان خسوف جزئی: ساعت ۲۳:۲۶

از لحظه‌ی آغاز تا پایان، بیش از سه ساعت و بیست و هشت دقیقه به طول می‌انجامد. اوج این نمایش، یعنی مرحله‌ء کلیّت (Totality)، که در آن ماه کاملاً در سایه‌ی زمین قرار می‌گیرد، به تنهایی حدود هشتاد و دو دقیقه ادامه خواهد داشت! این مدت زمانِ چشمگیر این خسوف را در دسته‌ی یکی از به‌یادماندنی‌ترین و تماشایی‌ترین خسوف‌های قرن قرار می‌دهد؛ فرصتی استثنایی برای دیدن زیبایی‌های کیهانی!

از نظر علمی، ماه خونین هیچ معنای ماورایی ندارد و تنها فرصتی برای مطالعه جو زمین است. با این حال، در فرهنگ‌ها گاهی به عنوان نشانه تغییرات بزرگ یا رویدادهای مهم تعبیر شده است.

حدود ۶۰ درصد جمعیت جهان می‌توانند کل پدیده را از ابتدا تا انتها ببینند و در مجموع، نزدیک به ۸۷ درصد جمعیت زمین دست‌کم بخشی از آن را مشاهده خواهند کرد. ماه خونین در تمام کشور ایران به‌صورت کامل قابل مشاهده خواهد بود.

تماشای این پدیده کاملاً بی‌خطر است و شما می‌توانید بدون هیچ نگرانی به آن نگاه کنید و از زیبایی‌های کیهانی لذت ببرید. برای مشاهده این پدیده نجومی زیبا به هیچ تجهیزات خاصی نیاز نیست.

پدیده ماه خونین نه تنها فرصتی برای لذت بردن از زیبایی‌های کیهان است، بلکه همچنین فرصتی برای یادگیری بیشتر درباره علم نجوم و تأثیرات طبیعی بر روی زمین و جو ما فراهم می‌آورد. این پدیده می‌تواند ما را به تفکر درباره مکان خود در جهان و ارتباطمان با کیهان ترغیب کند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
پدیده کیهانی ماه خونین خسوف حمله کیهان خبر فوری ماه گرفتگی
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویری جذاب و دیدنی از ابرماه افروخته سال ۲۰۲۲
۵ مرداد طولانی‌ترین خسوف قرن رخ می‌دهد
اول بهمن شاهد آخرین ماه‌گرفتگی کامل باشید
امشب بخشی از قرص ماه تاریک می‌شود
طولانی‌ترین خسوف قرن در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
هم اکنون، ماه‌گرفتگی در بسیاری از نقاط جهان
چرا ماه در زمان خسوف کامل قرمز رنگ می‌شود؟
اول بهمن "ماه" می‌گیرد
امشب ناظران ۴ قاره به تماشای ماه‌گرفتگی می‌نشینند
رصد آخرین ماه‌گرفتگی قرن
بهترین نقاط برای رصد ابرماه و خسوف امشب
ماه برای آخرین بار در سال ۹۵ گرفت
نماز آیات بعدازظهر امروز واجب است
شامگاه ۵ مرداد طولانی‌ترین ماه‌گرفتی قرن رخ می‌دهد
آیا ماه‌گرفتگی ۲۴ اسفند در ایران قابل مشاهده است؟
وقوع ماه گرفتگی در آسمان شامگاهی ۲۵ تیر
غروب فردا، وقوع ماه گرفتگی در آسمان ایران
جزئیات ماه‌گرفتگی «ابر ماه» در ۱۱ بهمن ماه
«اَبَر ماه‌گرفتگی خونین» در آسمان بامدادی فردا
طولانی‌ترین ماه گرفتگی قرن در راه است
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۵ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۱۲۸ نظر)
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!  (۱۲۴ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۷ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۷ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
آقای فرزین؛ بعد از تراکتورسواری، لطفاً سری هم به چهارراه استانبول بزنید!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005Z9g
tabnak.ir/005Z9g