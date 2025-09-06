En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

میراث ایران از ایتالیا بازگشت+عکس

۱۳ اثر تاریخی و فرهنگی ایران که به‌طور غیرقانونی از کشور خارج شده بود، با پیگیری‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در رُم و همکاری پلیس میراث فرهنگی ایتالیا و مجموعه حقوقی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران، به سفارت کشورمان تحویل داده شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۷۷۴
| |
194 بازدید

استرداد ۱۳ اثر باستانی از ایتالیا به ایران که به هزاره دوم پیش از میلاد بازمی‌گردد/تصاویر

این اشیاء طی مراسمی با حضور محمدرضا صبوری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و جرجو زرنتونلو، فرمانده یگان کارابینیری در حوزه میراث فرهنگی تحویل شد. سفیر کشورمان در این مراسم گفت: «بازگشت این اشیاء نشانه آشکار از همکاری‌های فرهنگی میان ایران و ایتالیا است. این‌گونه تبادلات کمک می‌کند تا تکه‌های گمشده حافظه تاریخی و فرهنگی کشورها به آنها بازگردانده شود.»

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی با بیان اینکه ایران و ایتالیا از بزرگ‌ترین قربانیان تجارت غیرقانونی آثار تاریخی و فرهنگی در جهان هستند، ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند با توسعه همکاری‌ها گام‌های بیشتری برای حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی بردارند.

در این مراسم ۱۳ اثر باستانی که از طریق حفاری‌های غیرقانونی سرقت و از کشور خارج شده بودند، پس از گذراندن روند حقوقی و بر اساس توافقات دو کشور در حوزه فرهنگی به نمایندگی ایران تحویل داده شد.

از میان این آثار، دوازده اثر باستانی شامل بطری‌ها، کاسه‌ها، تنگ‌ها و بشقاب‌های سرامیکی تزئینی متعلق به دوره‌های تاریخی مختلف همچون قاجار (قرن نوزدهم)، نیشابور (قرن دهم)، طبرستان (قرون دهم و یازدهم)، زرین‌فام (قرن هفتم)، کاشان (قرون دوازدهم و سیزدهم)، کاشان/گرگان (قرون دوازدهم و سیزدهم) و سفال مینایی ری (قرن سیزدهم) است.

در میان اموال بازگردانده‌شده، یک تنگ بزرگ سفالی سیاه‌رنگ با لوله خروجی «نوک‌دار» نیز وجود دارد که به هزاره دوم تا اول پیش از میلاد (عصر آهن) بازمی‌گردد و منشأ آن لرستان (مناطق پیش‌کوه و پشت‌کوه) است. این اثر در استان ترنتو به همراه تعداد زیادی اموال فرهنگی با منشأ خارجی، در جریان تحقیقاتی که از سال ۲۰۲۲ زیر نظر دادستانی استان آغاز شده بود، توقیف گردید. بررسی‌ها نشان داد که این شیء حاصل حفاری‌های غیرقانونی در ایران و سپس صادرات غیرمجاز به ایتالیا بوده است. به گفته کارشناسان، این تنگ مشابه نمونه‌هایی است که هم‌اکنون در موزه بریتانیا در لندن نگهداری می‌شود.

استرداد ۱۳ اثر باستانی از ایتالیا به ایران که به هزاره دوم پیش از میلاد بازمی‌گردد/تصاویر

استرداد ۱۳ اثر باستانی از ایتالیا به ایران که به هزاره دوم پیش از میلاد بازمی‌گردد/تصاویر

استرداد ۱۳ اثر باستانی از ایتالیا به ایران که به هزاره دوم پیش از میلاد بازمی‌گردد/تصاویر

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران ایتالیا موزه آثار باستانی اثر باستانی استرداد آثار باستانی میراث باستانی خبر فوری
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فیلم: استفاده از هوش مصنوعی در بازسازی آثار باستانی
اعلام زمان بازگشایی موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی کشور
موزه و محوطه باستانی تپه هگمتانه
شمشیربازان ایران از ایتالیا به خانه برنمی‌گردند
تخت جمشید دوم کجاست؟(+عکس)
هیات بازرگانی ایتالیا به ایران سفر می کند
قوری‌های تاریخی و تاریخ قوری!
۱۳ محموله تاریخی به ایران پس داده می‌شود
دست کم اشیای فلزی ایرانی موزه لوور دزدی است!
یک اثر گرانبها در طبقه پایین لوور
موزه ای از عهد دقیانوس در جیرفت
رونمایی از محموله تاریخیِ استردادی به ایران
امضای بزرگترین قرارداد فروش نفت ایران به ایتالیا
ورود بخش خصوصی برای مرمت آثار باستانی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
علی ضیا: میرسلیم که عرضه نداشته بچه سالم بزرگ کند، غلط می‌کند مسئول می‌شود!
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
پیش بینی عجیب یک تحلیلگر/ قیمت طلا تا کجا افزایش می یابد؟
رابطه دختر اردوغان و پزشکیان سوژه ترک‌ها شد
کرمان موتور ، مرگ تدریجی یک رویا/نارضایتی مردم بالا گرفت
ایران از روسیه سرخورده شده است/ همسویی باکو با اسرائیل عمیق‌تر شده است
ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد؛ فقط ما!
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۴ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۶ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005Z9a
tabnak.ir/005Z9a