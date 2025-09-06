میراث ایران از ایتالیا بازگشت+عکس

این اشیاء طی مراسمی با حضور محمدرضا صبوری سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و جرجو زرنتونلو، فرمانده یگان کارابینیری در حوزه میراث فرهنگی تحویل شد. سفیر کشورمان در این مراسم گفت: «بازگشت این اشیاء نشانه آشکار از همکاریهای فرهنگی میان ایران و ایتالیا است. اینگونه تبادلات کمک میکند تا تکههای گمشده حافظه تاریخی و فرهنگی کشورها به آنها بازگردانده شود.»
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وی با بیان اینکه ایران و ایتالیا از بزرگترین قربانیان تجارت غیرقانونی آثار تاریخی و فرهنگی در جهان هستند، ابراز امیدواری کرد که دو کشور بتوانند با توسعه همکاریها گامهای بیشتری برای حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی بردارند.
در این مراسم ۱۳ اثر باستانی که از طریق حفاریهای غیرقانونی سرقت و از کشور خارج شده بودند، پس از گذراندن روند حقوقی و بر اساس توافقات دو کشور در حوزه فرهنگی به نمایندگی ایران تحویل داده شد.
از میان این آثار، دوازده اثر باستانی شامل بطریها، کاسهها، تنگها و بشقابهای سرامیکی تزئینی متعلق به دورههای تاریخی مختلف همچون قاجار (قرن نوزدهم)، نیشابور (قرن دهم)، طبرستان (قرون دهم و یازدهم)، زرینفام (قرن هفتم)، کاشان (قرون دوازدهم و سیزدهم)، کاشان/گرگان (قرون دوازدهم و سیزدهم) و سفال مینایی ری (قرن سیزدهم) است.
در میان اموال بازگرداندهشده، یک تنگ بزرگ سفالی سیاهرنگ با لوله خروجی «نوکدار» نیز وجود دارد که به هزاره دوم تا اول پیش از میلاد (عصر آهن) بازمیگردد و منشأ آن لرستان (مناطق پیشکوه و پشتکوه) است. این اثر در استان ترنتو به همراه تعداد زیادی اموال فرهنگی با منشأ خارجی، در جریان تحقیقاتی که از سال ۲۰۲۲ زیر نظر دادستانی استان آغاز شده بود، توقیف گردید. بررسیها نشان داد که این شیء حاصل حفاریهای غیرقانونی در ایران و سپس صادرات غیرمجاز به ایتالیا بوده است. به گفته کارشناسان، این تنگ مشابه نمونههایی است که هماکنون در موزه بریتانیا در لندن نگهداری میشود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید