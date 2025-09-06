پیروزی پرگل ایتالیا و دشوار کرواسی

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، مسابقات مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره اروپا امشب با برگزاری ۱۰ مسابقه در ۵ گروه از سر گرفته شد که طی آن ایتالیا و فرانسه از سد رقبا گذاشتند.

در پایان این مرحله ۱۲ تیم‌ صدرنشین مستقیماً به جام جهانی راه پیدا می‌کنند و تیم‌های دوم بخت خود را در پلی‌آف می‌آزمایند. اروپا در جام جهانی بعدی ۱۶ نماینده دارد.

اوکراین صفر- فرانسه ۲

ایتالیا ۵ - استونی صفر

جزایر فارو صفر - کرواسی یک

تیم ملی ایتالیا در برگامو مقابل استونی به برتری قاطع ۵ بر صفر دست یافت. شاگردان جنارو گتوسو از همان ابتدای مسابقه مطابق انتظار توپ و میدان را در اختیار داشتند اما برای رسیدن به گل نخست نزدیک به یک ساعت پشت دروازه کارل هاین معطل ماندند. ارسال ماتئو رتگی باعث شد مویزه کین با ضربه سر دروازه را باز کند و در ادامه خود رتگی، مهاجم القادسیه، برتری را افزایش داد، پیش از آنکه جاکومو راسپادوری با ضربه سر حساب کار را ۳ بر صفر کند. راسپادوری در تابستان ۲۰۲۱ برای نخستین بار پیراهن ایتالیا را به تن کرد و‌ طی ۴ سال گذشته بیشتر از هر بازیکن دیگری برای آتزوری گلزنی کرده است. ایتالیا نیمه نخست را با ۱۷ شوت به سمت دروازه حریف به پایان رساند که در مسابقات ۶ سال اخیر این تیم بی‌سابقه بود. بازی در نهایت با ۲ گل دیرهنگام از رتگی و باستونی پایان یافت.

در جدول این گروه ایسلند با ۱۲ امتیاز از ۴ مسابقه صدرنشین است و ایتالیا با ۶ امتیاز از ۳ مسابقه برای صدرنشینی به پیروزی در بازی رودررو مقابل نروژ نیاز دارد.

تیم ملی اوکراین در ورزشگاه تارزینسکی ورشو میزبان فرانسه بود که این دیدار با برتری خروس‌ها پایان یافت. پاس عالی و دقیق بردلی بارکولا از کنار خط عرضی باعث شد میکل اولیسه بین مدافعان اوکراین صاحب توپ شود و شلیک او مستقیماً به گوشه پایین دروازه آنتولی تروبین، سنگربان بنفیکا رفت. برتری فرانسه در فاصله ۱۰ دقیقه مانده به پایان مسابقه ۲ برابر شد. این بار کیلیان امباپه توپ را از اورلین شوامنی تحویل گرفت و با شلیک دقیق از آستانه محوطه جریمه تور دروازه اوکراین را به لرزه انداخت. کیلیان امباپه با ۵۱ گل به رده دوم برترین گلزنان تاریخ تیم ملی فرانسه رسید. الیویه ژیرو با ۵۷ گل در صدر است.

در دیگر دیدار این گروه ایسلند با ۵ گل مقابل جمهوری آذربایجان به پیروزی رسید و مانند فرانسه ۳ امتیازی شد.

کرواسی به لطف تک‌گل آندری کراماریچ در خانه جزایر فارو به پیروزی خفیف یک بر صفر دست یافت. در دیگر دیدار این گروه جمهوری چک با ۲ گل از سد مونته‌نگرو گذشت و با ۱۲ امتیاز از ۵ مسابقه صدرنشین شد. کرواسی با ۹ امتیاز کامل از ۳ مسابقه در تعقیب این تیم است.

سوئد در خانه تیم ملی اسلوونی به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت. آنتونی الانگا خیلی زود سوئد را پیش انداخت اما اسلاوها با شلیک راه دور دیدنی ساندی لووریچ، هافبک اودینزه کار را به تساوی کشیدند. این پایان کار نبود و در ادامه یاسین آیاری روی پاس ویکتور یوکرس سوئد را به برتری رساند، پیش از آنکه ویپوتنیک در واپسین دقایق باز هم بازی را به برابری برساند. در دیگر دیدار این گروه سوئیس با درخشش امبولو و آکانجی به پیروزی ۴ بر صفر خانگی مقابل کوزوو دست یافت تا مانند سوئد ۳ امتیازی شود.

یونان در مصاف خانگی با بلاروس به پیروزی خردکننده ۵ بر یک مقابل بلاروس دست یافت. وانجلیس پاولیدیس، بازیکن بنفیکا روی ۳ گل تیمش تأثیر مستقیم گذاشت. در دیگر دیدار این گروه دانمارک و اسکاتلند به تساوی بدون گل رضایت دادند.