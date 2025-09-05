جانشین بیرانوند انتخاب شد

محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور از جذب دروازه‌بان جدید خبر داد.

به گزارش تابناک، محمدرضا زنوزی در بین خبرنگاران از جذب جانشین برای علیرضا بیرانوند خبر داد و گفت: فکر کنم دیروز کارهای جذب دروازه‌بان خارجی پایان یافته و پس از انجام کارهای اداری معرفی خواهد شد.