جانشین بیرانوند انتخاب شد

به گزارش تابناک، محمدرضا زنوزی در بین خبرنگاران از جذب جانشین برای علیرضا بیرانوند خبر داد و گفت: فکر کنم دیروز کارهای جذب دروازهبان خارجی پایان یافته و پس از انجام کارهای اداری معرفی خواهد شد.
با قطعی شدن حضور گلر خارجی جدید، تراکتور امیدوار است در ادامه فصل با ثبات بیشتری به میدان برود. حضور دروازهبان جدید تراکتور در کنار بازیکنان تأثیرگذار هجومی و خط دفاعی مستحکم، میتواند نقشی مهم در مسیر دفاع از عنوان قهرمانی ایفا کرده و خیال هواداران را از بابت یکی از حساسترین پستهای تیم، راحت کند.
