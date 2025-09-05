En
نقص فنی در پرواز قشم – تهران

مدیرکل فرودگاه قشم از بازگشت ایمن پرواز شماره ۱۲۴۱ در مسیر قشم – تهران خبر داد.
نقص فنی پرواز قشم – تهران

به گزارش تابناک، مدیرکل فرودگاه قشم از بازگشت ایمن پرواز شماره ۱۲۴۱ در مسیر قشم – تهران خبر داد. غلامرضا کریم‌آقایی اظهارکرد: این پرواز پس از برخاستن از باند فرودگاه قشم و طی مسافت حدود ۶۰ مایلی، به دلیل بروز مشکل فنی که توسط خلبان شناسایی شد با رعایت کامل اصول ایمنی و هماهنگی با برج مراقبت، تصمیم به بازگشت گرفت. این هواپیما ساعاتی پیش به‌سلامتی در فرودگاه قشم به زمین نشست و تمامی مسافران و کادر پروازی در سلامت کامل هستند.

وی افزود: شرکت هواپیمایی بلافاصله پس از بازگشت پرواز، نسبت به پذیرایی از مسافران اقدام کرد و هماهنگی‌های لازم برای انجام پرواز جایگزین به مقصد تهران در دستور کار قرار گرفت.

 

 

 
 
نقص فنی پرواز نقص فنی پرواز قشم
