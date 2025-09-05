En
شوک در لبنان: دولت"خلع سلاح حزب‌الله"را تصویب کرد

شبکه العربیه به نقل از منابع خود از تصویب طرح «انحصار سلاح در دست دولت» توسط کابینه لبنان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۶۷۲۷
 دولت لبنان طرح «انحصار سلاح در دست دولت» را تصویب کرد

 
 
به گزارش تابناک، شبکه العربیه با اشاره به اینکه جلسه هیات دولت لبنان پایان یافت، به نقل از منابع خود مدعی شد که هیات وزیران دولت لبنان جمعه شب طرح «انحصار سلاح در دست دولت» که از آن به عنوان خلع سلاح حزب الله یاد می شود را تصویب کرده است.
 
این شبکه در عین حال گفت که جزئیات مصوبات هیات دولت لبنان در کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی دولت لبنان در ساعات آینده تشریح خواهد شد.
 
هیات دولت لبنان عصر جمعه به منظور بررسی طرح «انحصار سلاح در دست دولت» تشکیل جلسه داد که وزیران وابسته به جنبش «امل» و «حزب‌الله» لبنان همراه با فادی مکی وزیر مستقل در اعتراض به بررسی این طرح، جلسه را ترک کردند.
 
هیات وزیران لبنان در جلسه پنجم آگوست (۱۴ مرداد) تحت فشار «تام باراک» فرستاده ویژه آمریکا و با نادیده گرفتن اجماع طائفی و در غیاب وزرای شیعه (حزب‌الله و جنبش امل)، طرحی را مبنی بر خلع سلاح حزب الله به تصویب رساند.
 
این اقدام کابینه لبنان با واکنش احزاب شیعه این کشور مواجه شد.
 
در این رمینه، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت مراسم اربعین امام حسین (ع) در شهر بعلبک، انتقادات تندی را متوجه دولت لبنان کرد و به تصمیمات اخیر آن اعتراض کرد.
 
وی تأکید کرد: دولت در حال خدمت به طرح اسرائیل است. این در حالی است که وظیفه دولت ساختن کشور است، نه واگذاری آن به دشمن.
 
شیخ نعیم قاسم تصمیم اخیر دولت لبنان را «بسیار خطرناک» توصیف کرد و گفت که این اقدام «میثاق ملی را نقض کرده و امنیت ملی را نابود می‌کند».
 
دبیرکل حزب الله لبنان تصریح کرد که دولت مسئولیت کامل هرگونه فتنه احتمالی، انفجار اوضاع داخلی و ویرانی لبنان را بر عهده دارد و همچنین مسئول ترک وظیفه‌اش در دفاع از خاک لبنان و شهروندانش است.
