سامسونگ شبیه آیفون شد!

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، مجموعهای جدید از رندرهای گلکسی S۲۶ اج منتشر شده که تأیید میکند طراحی این گوشی شباهت زیادی به آیفون بعدی اپل خواهد داشت و به احتمال زیاد از آهنربا برای شارژ مغناطیسی Qi۲ پشتیبانی میکند.
تصاویری که اندروید هدلاینز منتشر کرده، موبایلی با طراحی کاملاً متفاوت را نشان میدهند. این رندرها ماژول دوربین سراسری را به تصویر میکشند که تنها دو دوربین در سمت چپ آن قرار دارد. گلکسی S۲۶ اج شاید شبیه آیفون ۱۷ ایر باشد.
گلکسی S۲۶ اج که شایعه شده جایگزین گلکسی S۲۶ پلاس خواهد شد، ابعادی برابر با ۱۵۸٫۴ در ۷۵٫۷ در ۵٫۵ میلیمتر خواهد داشت؛ یعنی باریکتر از گلکسی S۲۵ اج. با این حال، برآمدگی دوربین به ۱۰٫۸ میلیمتر میرسد که ضخامت کلی گوشی را تحت تأثیر قرار میدهد.
سامسونگ ظاهراً قصد دارد بالاخره آهنرباهای Qi۲ را به سری گلکسی S۲۶ اضافه کند. این ویژگی برای شارژ بیسیم و اتصال لوازم جانبی مغناطیسی کاربردی خواهد بود.
