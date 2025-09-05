En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سامسونگ شبیه آیفون شد!

تصاویری که اندروید هدلاینز منتشر کرده، موبایلی با طراحی کاملاً متفاوت را نشان می‌دهند. این رندرها ماژول دوربین سراسری را به تصویر می‌کشند که تنها دو دوربین در سمت چپ آن قرار دارد. گلکسی S۲۶ اج شاید شبیه آیفون ۱۷ ایر باشد.
کد خبر: ۱۳۲۶۷۱۷
| |
392 بازدید
 

به گزارش تابناک به نقل از زومیت، مجموعه‌ای جدید از رندرهای گلکسی S۲۶ اج منتشر شده که تأیید می‌کند طراحی این گوشی شباهت زیادی به آیفون بعدی اپل خواهد داشت و به احتمال زیاد از آهنربا برای شارژ مغناطیسی Qi۲ پشتیبانی می‌کند.

تصاویری که اندروید هدلاینز منتشر کرده، موبایلی با طراحی کاملاً متفاوت را نشان می‌دهند. این رندرها ماژول دوربین سراسری را به تصویر می‌کشند که تنها دو دوربین در سمت چپ آن قرار دارد. گلکسی S۲۶ اج شاید شبیه آیفون ۱۷ ایر باشد.

تصاویر گلکسی S۲۶ اج لو رفت؛ طراحی مشابه آیفون ۱۷ ایر؟

گلکسی S۲۶ اج که شایعه شده جایگزین گلکسی S۲۶ پلاس خواهد شد، ابعادی برابر با ۱۵۸٫۴ در ۷۵٫۷ در ۵٫۵ میلی‌متر خواهد داشت؛ یعنی باریک‌تر از گلکسی S۲۵ اج. با این حال، برآمدگی دوربین به ۱۰٫۸ میلی‌متر می‌رسد که ضخامت کلی گوشی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

سامسونگ ظاهراً قصد دارد بالاخره آهنرباهای Qi۲ را به سری گلکسی S۲۶ اضافه کند. این ویژگی برای شارژ بی‌سیم و اتصال لوازم جانبی مغناطیسی کاربردی خواهد بود.

 

 
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
سامسونگ
یک هفته مانده به جنگ ۱۲ روزه چه گذشت؟/تحلیل الگوی جنگ روانی پیش از نبرد نظامی
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
حضور علی دایی سر مزار دوست قدیمی + عکس
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
خانم بازیگر: می‌گویند شبیه گوگوش هستم!
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۴ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۶ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005Z8f
tabnak.ir/005Z8f