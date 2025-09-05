XChat برای همه کاربران شبکه X فعال شد

به گزارش تابناک به نقل از تککرانچ، پلتفرم X اخیرا قابلیت پیامهای مستقیم رمزگذاریشده خود با نام Xchat را برای طیف گستردهتری از کاربران فعال کرده است. این ویژگی که از ماه می سال جاری در نسخه بتا عرضه شده بود، اکنون حتی برای کاربرانی که اشتراک X Premium ندارند نیز قابل استفاده است.
XChat سیستم پیامرسانی رمزگذاریشده End-to-End ارائه میدهد و کاملا جدا از صندوق پیامهای مستقیم سنتی X عمل میکند. این قابلیت از ارسال فایلهای چندرسانهای، چت گروهی، پیامهای سنجاق شده و قابلیت علامتگذاری پیامها به عنوان خوانده شده یا نشده پشتیبانی میکند.
شایعات حاکی از آن است که حالت Vanishing یا پیامهای ناپدید شونده در آینده به این سرویس اضافه خواهد شد.
برای استفاده از XChat، کاربران باید ابتدا یک کد چهار رقمی تعیین کنند تا پیامهایشان محافظت شود؛ روشی مشابه سایر پلتفرمهای رمزگذاریشده مانند Signal. پس از تنظیم کد، کاربران میتوانند با افرادی که این قابلیت را فعال کردهاند، پیام رد و بدل کنند. در حال حاضر، XChat جایگزین کامل سیستم پیامهای مستقیم قدیمی نیست و پیامهای سنتی همچنان در برگهای با عنوان «unencrypted» قابل مشاهده هستند.
در دسکتاپ، برخی کاربران میتوانند از طریق تب پیامها به گزینه Chat دسترسی پیدا کنند و در موبایل، این گزینه در نوار اصلی ناوبری سمت چپ، بالای بخش Communities قرار گرفته است. کاربران برای دسترسی به این سرویس باید به صورت اختیاری آن را فعال کنند.
با عرضه گستردهتر XChat، پلتفرم X گامی مهم در مسیر تقویت حریم خصوصی و امنیت پیامهابرداشته است و به کاربران امکان میدهد پیامهای حساس خود را با امنیت بیشتری ارسال و دریافت کنند، بدون آنکه وابسته به اشتراکهای ویژه باشند. این حرکت، پاسخ X به نیاز روزافزون کاربران به پیامرسانی امن و خصوصی است.
