|نمودار هفتگی
|امکانات
|1
|
Bitcoin
|$113,020
|۱۱,۴۴۹,۴۰۱,۰۴۸ ت
|$2.24T۲۲۷ هزار همت
|$67.4B۶.۸۷ هزار همت
|1.99%
|2.26
|
|2
|
Ethereum
|$4,469.0
|۴۵۲,۷۳۱,۳۰۰ ت
|$532B۵۴.۱ هزار همت
|$36.1B۳.۶۸ هزار همت
|1.53%
|1.75
|
|3
|
XRP
|$2.870
|۲۹۰,۷۴۰ ت
|$169B۱۷.۲ هزار همت
|$4.99B۵۰۸ همت
|0.96%
|0.03
|
|4
|
Tether USDt
|$1.000
|۱۰۱,۳۲۱ ت
|$169B۱۷.۱ هزار همت
|$107B۱۰.۹ هزار همت
|0.02%
|0.01
|
|5
|
BNB
|$855.47
|۸۶,۶۶۲,۶۱۶ ت
|$118B۱۲.۰۴ هزار همت
|$1.85B۱۸۸ همت
|0.80%
|-0.78
|
|6
|
Solana
|$209.18
|۲۱,۱۹۰,۷۴۵ ت
|$112B۱۱.۳ هزار همت
|$5.88B۵۹۸ همت
|0.58%
|-0.57
|
|7
|
USDC
|$0.9998
|۱۰۱,۲۹۰ ت
|$72.6B۷.۳۹ هزار همت
|$13.4B۱.۳۶ هزار همت
|0.03%
|0
|
|8
|
Dogecoin
|$0.2198
|۲۲,۲۶۷ ت
|$32.7B۳.۳۳ هزار همت
|$1.59B۱۶۲ همت
|1.57%
|1.11
|
|9
|
TRON
|$0.3386
|۳۴,۳۱۰ ت
|$31.9B۳.۲۵ هزار همت
|$885M۹۰.۲ همت
|0.01%
|-0.32
|
|10
|
Cardano
|$0.8426
|۸۵,۳۶۸ ت
|$29.6B۳.۰۱ هزار همت
|$859M۸۷.۴ همت
|3.05%
|0.85
|
|11
|
Chainlink
|$23.08
|۲,۳۳۷,۶۱۱ ت
|$15.5B۱.۵۸ هزار همت
|$1.02B۱۰۳ همت
|0.88%
|-1.99
|
|12
|
Hyperliquid
|$47.33
|۴,۷۹۴,۳۵۹ ت
|$15.4B۱.۵۷ هزار همت
|$188M۱۹.۱ همت
|3.25%
|4.73
|
|13
|
Ethena USDe
|$1.001
|۱۰۱,۴۲۷ ت
|$12.6B۱.۲۹ هزار همت
|$196M۱۹.۹ همت
|0.03%
|0.09
|
|14
|
Sui
|$3.440
|۳۴۸,۴۸۴ ت
|$12.0B۱.۲۳ هزار همت
|$729M۷۴.۲ همت
|4.01%
|3.03
|
|15
|
Bitcoin Cash
|$613.29
|۶۲,۱۲۸,۲۴۳ ت
|$11.9B۱.۲۱ هزار همت
|$519M۵۲.۹ همت
|4.03%
|14.4
|
|16
|
Stellar
|$0.3664
|۳۷,۱۱۹ ت
|$11.5B۱.۱۷ هزار همت
|$191M۱۹.۴ همت
|1.77%
|1.34
|
|17
|
Avalanche
|$24.94
|۲,۵۲۶,۵۰۴ ت
|$10.5B۱.۰۷ هزار همت
|$532M۵۴.۲ همت
|0.78%
|4.14
|
|18
|
Cronos
|$0.2703
|۲۷,۳۸۵ ت
|$9.02B۹۱۸ همت
|$124M۱۲.۶ همت
|0.32%
|-7.9
|
|19
|
Hedera
|$0.2228
|۲۲,۵۷۲ ت
|$9.31B۹۴۷ همت
|$237M۲۴.۲ همت
|4.34%
|-2.66
|
|20
|
UNUS SED LEO
|$9.524
|۹۶۴,۸۶۸ ت
|$8.79B۸۹۵ همت
|$476K۴۸.۴ میلیارد ت
|0.04%
|1.1
|
|21
|
Litecoin
|$114.08
|۱۱,۵۵۶,۵۴۵ ت
|$8.63B۸۷۸ همت
|$428M۴۳.۶ همت
|2.70%
|2.98
|
|22
|
Toncoin
|$3.133
|۳۱۷,۴۲۵ ت
|$8.03B۸۱۷ همت
|$123M۱۲.۵ همت
|0.10%
|1.84
|
|23
|
Shiba Inu
|$0.0₄1243
|۱.۲۶۰ ت
|$7.25B۷۳۷ همت
|$158M۱۶.۰ همت
|1.81%
|1.45
|
|24
|
Polkadot
|$3.881
|۳۹۳,۱۷۹ ت
|$6.19B۶۲۹ همت
|$181M۱۸.۴ همت
|2.28%
|1.1
|
|25
|
Uniswap
|$9.648
|۹۷۷,۳۵۹ ت
|$6.02B۶۱۲ همت
|$265M۲۷.۰ همت
|2.23%
|-0.33
|
|26
|
Bitget Token
|$4.883
|۴۹۴,۷۱۸ ت
|$4.46B۴۵۳ همت
|$183M۱۸.۷ همت
|1.70%
|6.69
|
|27
|
World Liberty Financial
|$0.1848
|۱۸,۷۲۹ ت
|$4.60B۴۶۸ همت
|$1.68B۱۷۰ همت
|4.19%
|-19.1
|
|28
|
Dai
|$0.9999
|۱۰۱,۳۰۲ ت
|$5.4B۵۴۶ همت
|$21.0B۲.۱۴ هزار همت
|0.00%
|0
|
|29
|
Aave
|$311.19
|۳۱,۵۲۴,۶۳۵ ت
|$4.72B۴۸۰ همت
|$571M۵۸.۰ همت
|3.65%
|-0.63
|
|30
|
Monero
|$268.33
|۲۷,۱۸۲,۹۴۱ ت
|$5.02B۵۱۱ همت
|$75.4M۷.۶۷ همت
|0.38%
|1.94
|
|31
|
Ethena
|$0.6913
|۷۰,۰۳۳ ت
|$4.61B۴۶۹ همت
|$675M۶۸.۸ همت
|1.22%
|4.79
|
|32
|
Pepe
|$0.0₅9829
|۰.۹۹۵۸ ت
|$4.06B۴۱۳ همت
|$366M۳۷.۳ همت
|2.23%
|-0.56
|
|33
|
OKB
|$181.55
|۱۸,۳۹۲,۱۴۴ ت
|$3.84B۳۹۰ همت
|$209M۲۱.۳ همت
|1.37%
|8.83
|
|34
|
Mantle
|$1.181
|۱۱۹,۶۰۳ ت
|$3.82B۳۸۸ همت
|$364M۳۷.۰ همت
|1.65%
|0.04
|
|35
|
Ethereum Classic
|$20.85
|۲,۱۱۱,۹۸۳ ت
|$3.17B۳۲۳ همت
|$109M۱۱.۰ همت
|2.00%
|-0.8
|
|36
|
Bittensor
|$325.43
|۳۲,۹۶۷,۳۱۷ ت
|$3.15B۳۲۰ همت
|$89.7M۹.۱۳ همت
|2.16%
|0.82
|
|37
|
NEAR Protocol
|$2.470
|۲۵۰,۲۶۶ ت
|$3.03B۳۰۸ همت
|$125M۱۲.۷ همت
|2.12%
|0.47
|
|38
|
Aptos
|$4.341
|۴۳۹,۸۰۳ ت
|$2.97B۳۰۲ همت
|$81.0M۸.۲۵ همت
|1.51%
|1.06
|
|39
|
Ondo
|$0.9369
|۹۴,۹۱۸ ت
|$2.94B۲۹۹ همت
|$122M۱۲.۵ همت
|1.60%
|2.15
|
|40
|
POL (prev. MATIC)
|$0.2869
|۲۹,۰۷۳ ت
|$3.01B۳۰۶ همت
|$273M۲۷.۸ همت
|0.54%
|16
|
|41
|
Pi
|$0.3463
|۳۵,۰۸۹ ت
|$2.76B۲۸۰ همت
|$28.9M۲.۹۴ همت
|0.19%
|-2.6
|
|42
|
Arbitrum
|$0.5075
|۵۱,۴۱۸ ت
|$2.65B۲۶۹ همت
|$305M۳۱.۰ همت
|2.27%
|1.8
|
|43
|
World Liberty Financial USD
|$0.9992
|۱۰۱,۲۳۲ ت
|$2.66B۲۷۰ همت
|$516M۵۲.۶ همت
|0.04%
|-0.11
|
|44
|
Internet Computer
|$4.867
|۴۹۳,۰۵۸ ت
|$2.58B۲۶۲ همت
|$68.0M۶.۹۲ همت
|1.18%
|-1.53
|
|45
|
Story
|$8.031
|۸۱۳,۵۵۷ ت
|$2.44B۲۴۸ همت
|$104M۱۰.۶ همت
|0.85%
|32.7
|
|46
|
Kaspa
|$0.08402
|۸,۵۱۲.۲ ت
|$2.2B۲۲۵ همت
|$28.0M۲.۸۵ همت
|1.18%
|-2.74
|
|47
|
Cosmos
|$4.545
|۴۶۰,۴۶۷ ت
|$2.08B۲۱۲ همت
|$114M۱۱.۶ همت
|2.78%
|-0.89
|
|48
|
GateToken
|$16.85
|۱,۷۰۶,۵۹۹ ت
|$2.08B۲۱۱ همت
|$4.9M۴۹۴ میلیارد ت
|0.06%
|-1.78
|
|49
|
VeChain
|$0.02392
|۲,۴۲۳.۶ ت
|$2.04B۲۰۸ همت
|$43.1M۴.۳۹ همت
|2.35%
|-2.69
|
|50
|
Algorand
|$0.2352
|۲۳,۸۳۶ ت
|$2.03B۲۰۶ همت
|$45.1M۴.۵۹ همت
|2.40%
|-1.32
|
