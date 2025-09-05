En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آخرین قیمت بیت کوین و اتریوم و ارز‌های دیجیتال

آخرین قیمت بیت کوین، تتر، اتریوم و برخی از ارزهای دیجیتال را در جدول مشاهده میکنید.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۹۱
| |
345 بازدید
|
۱
 

 

  نمودار هفتگی امکانات
  1
BitcoinBitcoin
 
 $113,020 ۱۱,۴۴۹,۴۰۱,۰۴۸ ت $2.24T۲۲۷ هزار همت $67.4B۶.۸۷ هزار همت 1.99% 2.26 bitcoin-chart
 
  2
EthereumEthereum
 
 $4,469.0 ۴۵۲,۷۳۱,۳۰۰ ت $532B۵۴.۱ هزار همت $36.1B۳.۶۸ هزار همت 1.53% 1.75 ethereum-chart
 
  3
XRPXRP
 
 $2.870 ۲۹۰,۷۴۰ ت $169B۱۷.۲ هزار همت $4.99B۵۰۸ همت 0.96% 0.03 xrp-chart
 
  4
Tether USDtTether USDt
 
 $1.000 ۱۰۱,۳۲۱ ت $169B۱۷.۱ هزار همت $107B۱۰.۹ هزار همت 0.02% 0.01 tether-chart
 
  5
BNBBNB
 
 $855.47 ۸۶,۶۶۲,۶۱۶ ت $118B۱۲.۰۴ هزار همت $1.85B۱۸۸ همت 0.80% -0.78 bnb-chart
 
  6
SolanaSolana
 
 $209.18 ۲۱,۱۹۰,۷۴۵ ت $112B۱۱.۳ هزار همت $5.88B۵۹۸ همت 0.58% -0.57 solana-chart
 
  7
USDCUSDC
 
 $0.9998 ۱۰۱,۲۹۰ ت $72.6B۷.۳۹ هزار همت $13.4B۱.۳۶ هزار همت 0.03% 0 usd-coin-chart
 
  8
DogecoinDogecoin
 
 $0.2198 ۲۲,۲۶۷ ت $32.7B۳.۳۳ هزار همت $1.59B۱۶۲ همت 1.57% 1.11 dogecoin-chart
 
  9
TRONTRON
 
 $0.3386 ۳۴,۳۱۰ ت $31.9B۳.۲۵ هزار همت $885M۹۰.۲ همت 0.01% -0.32 tron-chart
 
  10
CardanoCardano
 
 $0.8426 ۸۵,۳۶۸ ت $29.6B۳.۰۱ هزار همت $859M۸۷.۴ همت 3.05% 0.85 cardano-chart
 
  11
ChainlinkChainlink
 
 $23.08 ۲,۳۳۷,۶۱۱ ت $15.5B۱.۵۸ هزار همت $1.02B۱۰۳ همت 0.88% -1.99 chainlink-chart
 
  12
HyperliquidHyperliquid
 $47.33 ۴,۷۹۴,۳۵۹ ت $15.4B۱.۵۷ هزار همت $188M۱۹.۱ همت 3.25% 4.73 hyperliquid-chart
 
  13
Ethena USDeEthena USDe
 $1.001 ۱۰۱,۴۲۷ ت $12.6B۱.۲۹ هزار همت $196M۱۹.۹ همت 0.03% 0.09 ethena-usde-chart
 
  14
SuiSui
 
 $3.440 ۳۴۸,۴۸۴ ت $12.0B۱.۲۳ هزار همت $729M۷۴.۲ همت 4.01% 3.03 sui-chart
 
  15
Bitcoin CashBitcoin Cash
 
 $613.29 ۶۲,۱۲۸,۲۴۳ ت $11.9B۱.۲۱ هزار همت $519M۵۲.۹ همت 4.03% 14.4 bitcoin-cash-chart
 
  16
StellarStellar
 
 $0.3664 ۳۷,۱۱۹ ت $11.5B۱.۱۷ هزار همت $191M۱۹.۴ همت 1.77% 1.34 stellar-chart
 
  17
AvalancheAvalanche
 
 $24.94 ۲,۵۲۶,۵۰۴ ت $10.5B۱.۰۷ هزار همت $532M۵۴.۲ همت 0.78% 4.14 avalanche-chart
 
  18
CronosCronos
 
 $0.2703 ۲۷,۳۸۵ ت $9.02B۹۱۸ همت $124M۱۲.۶ همت 0.32% -7.9 cronos-chart
 
  19
HederaHedera
 
 $0.2228 ۲۲,۵۷۲ ت $9.31B۹۴۷ همت $237M۲۴.۲ همت 4.34% -2.66 hedera-chart
 
  20
UNUS SED LEOUNUS SED LEO
 
 $9.524 ۹۶۴,۸۶۸ ت $8.79B۸۹۵ همت $476K۴۸.۴ میلیارد ت 0.04% 1.1 unus-sed-leo-chart
 
  21
LitecoinLitecoin
 
 $114.08 ۱۱,۵۵۶,۵۴۵ ت $8.63B۸۷۸ همت $428M۴۳.۶ همت 2.70% 2.98 litecoin-chart
 
  22
ToncoinToncoin
 
 $3.133 ۳۱۷,۴۲۵ ت $8.03B۸۱۷ همت $123M۱۲.۵ همت 0.10% 1.84 toncoin-chart
 
  23
Shiba InuShiba Inu
 
 $0.0₄1243 ۱.۲۶۰ ت $7.25B۷۳۷ همت $158M۱۶.۰ همت 1.81% 1.45 shiba-inu-chart
 
  24
PolkadotPolkadot
 
 $3.881 ۳۹۳,۱۷۹ ت $6.19B۶۲۹ همت $181M۱۸.۴ همت 2.28% 1.1 polkadot-new-chart
 
  25
UniswapUniswap
 
 $9.648 ۹۷۷,۳۵۹ ت $6.02B۶۱۲ همت $265M۲۷.۰ همت 2.23% -0.33 uniswap-chart
 
  26
Bitget TokenBitget Token
 $4.883 ۴۹۴,۷۱۸ ت $4.46B۴۵۳ همت $183M۱۸.۷ همت 1.70% 6.69 bitget-token-new-chart
 
  27
World Liberty FinancialWorld Liberty Financial
 $0.1848 ۱۸,۷۲۹ ت $4.60B۴۶۸ همت $1.68B۱۷۰ همت 4.19% -19.1  
 
  28
DaiDai
 
 $0.9999 ۱۰۱,۳۰۲ ت $5.4B۵۴۶ همت $21.0B۲.۱۴ هزار همت 0.00% 0 multi-collateral-dai-chart
 
  29
AaveAave
 
 $311.19 ۳۱,۵۲۴,۶۳۵ ت $4.72B۴۸۰ همت $571M۵۸.۰ همت 3.65% -0.63 aave-chart
 
  30
MoneroMonero
 
 $268.33 ۲۷,۱۸۲,۹۴۱ ت $5.02B۵۱۱ همت $75.4M۷.۶۷ همت 0.38% 1.94 monero-chart
 
  31
EthenaEthena
 
 $0.6913 ۷۰,۰۳۳ ت $4.61B۴۶۹ همت $675M۶۸.۸ همت 1.22% 4.79 ethena-chart
 
  32
PepePepe
 
 $0.0₅9829 ۰.۹۹۵۸ ت $4.06B۴۱۳ همت $366M۳۷.۳ همت 2.23% -0.56 pepe-chart
 
  33
OKBOKB
 
 $181.55 ۱۸,۳۹۲,۱۴۴ ت $3.84B۳۹۰ همت $209M۲۱.۳ همت 1.37% 8.83 okb-chart
 
  34
MantleMantle
 
 $1.181 ۱۱۹,۶۰۳ ت $3.82B۳۸۸ همت $364M۳۷.۰ همت 1.65% 0.04 mantle-chart
 
  35
Ethereum ClassicEthereum Classic
 
 $20.85 ۲,۱۱۱,۹۸۳ ت $3.17B۳۲۳ همت $109M۱۱.۰ همت 2.00% -0.8 ethereum-classic-chart
 
  36
BittensorBittensor
 $325.43 ۳۲,۹۶۷,۳۱۷ ت $3.15B۳۲۰ همت $89.7M۹.۱۳ همت 2.16% 0.82 bittensor-chart
 
  37
NEAR ProtocolNEAR Protocol
 
 $2.470 ۲۵۰,۲۶۶ ت $3.03B۳۰۸ همت $125M۱۲.۷ همت 2.12% 0.47 near-protocol-chart
 
  38
AptosAptos
 
 $4.341 ۴۳۹,۸۰۳ ت $2.97B۳۰۲ همت $81.0M۸.۲۵ همت 1.51% 1.06 aptos-chart
 
  39
OndoOndo
 
 $0.9369 ۹۴,۹۱۸ ت $2.94B۲۹۹ همت $122M۱۲.۵ همت 1.60% 2.15 ondo-finance-chart
 
  40
POL (prev. MATIC)POL (prev. MATIC)
 
 $0.2869 ۲۹,۰۷۳ ت $3.01B۳۰۶ همت $273M۲۷.۸ همت 0.54% 16 polygon-ecosystem-token-chart
 
  41
PiPi
 
 $0.3463 ۳۵,۰۸۹ ت $2.76B۲۸۰ همت $28.9M۲.۹۴ همت 0.19% -2.6 pi-chart
 
  42
ArbitrumArbitrum
 
 $0.5075 ۵۱,۴۱۸ ت $2.65B۲۶۹ همت $305M۳۱.۰ همت 2.27% 1.8 arbitrum-chart
 
  43
World Liberty Financial USDWorld Liberty Financial USD
 $0.9992 ۱۰۱,۲۳۲ ت $2.66B۲۷۰ همت $516M۵۲.۶ همت 0.04% -0.11 usd1-chart
 
  44
Internet ComputerInternet Computer
 
 $4.867 ۴۹۳,۰۵۸ ت $2.58B۲۶۲ همت $68.0M۶.۹۲ همت 1.18% -1.53 internet-computer-chart
 
  45
StoryStory
 $8.031 ۸۱۳,۵۵۷ ت $2.44B۲۴۸ همت $104M۱۰.۶ همت 0.85% 32.7 story-protocol-chart
 
  46
KaspaKaspa
 
 $0.08402 ۸,۵۱۲.۲ ت $2.2B۲۲۵ همت $28.0M۲.۸۵ همت 1.18% -2.74 kaspa-chart
 
  47
CosmosCosmos
 
 $4.545 ۴۶۰,۴۶۷ ت $2.08B۲۱۲ همت $114M۱۱.۶ همت 2.78% -0.89 cosmos-chart
 
  48
GateTokenGateToken
 $16.85 ۱,۷۰۶,۵۹۹ ت $2.08B۲۱۱ همت $4.9M۴۹۴ میلیارد ت 0.06% -1.78 gatetoken-chart
 
  49
VeChainVeChain
 
 $0.02392 ۲,۴۲۳.۶ ت $2.04B۲۰۸ همت $43.1M۴.۳۹ همت 2.35% -2.69 vechain-chart
 
  50
AlgorandAlgorand
 
 $0.2352 ۲۳,۸۳۶ ت $2.03B۲۰۶ همت $45.1M۴.۵۹ همت 2.40% -1.32 algorand-chart
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
بیت کوین اتریوم ارز دیجیتال تتر
از گوش کشیدن تا سر بریدن؛ فضای غبارآلود علیه ساعی/ تکواندوی زنان در دام حواشی
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت روز ارزهای دیجیتال ۵ بهمن ۱۴۰۱
قیمت ارزهای دیجیتال در بازار امروز 24 بهمن ماه
بیت کوین تا کجا رشد می کند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۴
0
0
پاسخ
اتریوم بزودی جای بیت کوئین را می‌گیرد.
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
خانم بازیگر: می‌گویند شبیه گوگوش هستم!
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۴ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۴۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۵ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۶ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟  (۶۷ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۶ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005Z8F
tabnak.ir/005Z8F