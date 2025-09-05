به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وزیر امور خارجه در گفت‌وگو با روزنامه الشرق دوحه، مذاکرات خود با مقامات قطر را بسیار ثمربخش، جدی و مفید توصیف کرد و گفت: خوشبختانه هیچ اختلافی میان دو کشور وجود ندارد و سوءتفاهم پیش‌آمده نیز به طور کامل با این سفر برطرف شد.

«سید عباس عراقچی» در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق در دوحه که متن کامل آن روز یکشنبه منتشر خواهد شد، از نتایج دیدار خود با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، تمجید کرد و افزود: «در این دیدار، پیام شفاهی رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران را به امیر قطر منتقل کردم، این دیدار بسیار مهم و تأثیرگذار بود.»

در این گفت وگو، روابط دوجانبه ایران و قطر به‌ویژه سوءتفاهمی که پس از حملات ایران به پایگاه العدید قطر در پی حمله آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران به وجود آمد، مورد بررسی قرار گرفت.

عراقچی تأکید کرد که مذاکرات با امیر قطر و همچنین با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر نیز بسیار ثمربخش، جدی و مفید بود.

وی افزود: «در این دیدار درباره موضوعات متعددی گفت‌وگو کردیم که از روابط دوجانبه و آخرین تحولات مرتبط با آن آغاز شد. خوشبختانه هیچ اختلافی میان دو کشور وجود ندارد و سوءتفاهم پیش‌آمده نیز به طور کامل با این سفر برطرف شد.»

وزیر خارجه ایران تصریح کرد: «همچنین درباره راهکارهای دستیابی به ثبات منطقه‌ای، به‌ویژه ازسرگیری گفت‌وگو میان کشورهای منطقه برای تأمین امنیت و همکاری در مقابله با سلطه‌طلبی رژیم اسرائیل و تجاوزگری آن علیه کشورهای منطقه، بحث و تبادل نظر شد.»

عراقچی افزود: «پرونده هسته‌ای ایران نیز در این دیدار به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت و من آخرین تحولات این موضوع را برای امیر قطر تشریح کردم. دوستان ما در قطر همواره دیدگاه‌های خوبی داشته‌اند و ما همیشه درباره این مسائل تبادل نظر کرده‌ایم. در این دیدار نیز مشورت‌های ارزشمندی انجام شد.»

وزیر امور خارجه روز گذشته به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات قطر به این کشور سفر کرده است.