پیام معنادار ترامپ: هند و روسیه را به چین باختیم

رئیس‌جمهور آمریکا پس از دیدار روزهای اخیر مسئولان ارشد چین، روسیه و هند در نشست شانگهای، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی به این گفتگوها واکنش نشان داد.

رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ با انتشار عکسی مشترک از سران روسیه، چین و هند در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که «به نظر می‌رسد هند و روسیه را به چین تاریک باخته‌ایم.» او در ادامه افزود که امیدوار است این سه کشور «آینده‌ای طولانی و پررونق با هم داشته باشند!»

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ برگزاری نشست سازمان همکاری‌های شانگهای در چین با حضور رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و همچنین نخست‌وزیر هند نارندرا مودی در روزهای اخیر (۹-۱۰ شهریورماه) نگرانی‌های آمریکا را در میانه تنش‌های این کشور با دهلی‌نو افزایش داده است.واشنگتن برای تحت فشار قرار دادن مسکو، هند را با تعرفه‌های سنگین تهدید کرد و از این کشور خواست تا به خرید نفت از روسیه پایان دهد. این اقدام ترامپ با مقاومت طرف هندی روبه‌رو شد و راه را برای افزایش همکاری‌های دهلی‌نو با رقیب آمریکا یعنی چین باز کرد.

از سوی دیگر، اتحاد کشورهای شرق آسیا، اروپاییان را نیز به واهمه انداخته است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اشاره به حضور مسئولان ایران، کره شمالی و روسیه در مراسم رژه نظامی در چین، تأکید کرده بود که این اتحاد نظم جهانی را به چالش کشیده و به دنبال ایجاد نظم جدید در سطح بین‌المللی است.

بسیاری از کارشناسان نشست شانگهای را تصویری «ضد غربی» توصیف و تأکید کردند که آمریکا جایگاه خود را در نظم جهانی از دست داده و جهان به جهانی چندقطبی با حضور چین و روسیه تبدیل شده است. تحلیلگران معتقدند پکن در حال تعریف نظمی جدید در دنیا است.