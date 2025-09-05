En
تکذیب یک نقل قول از خطیب‌زاده

معاون وزیر خارجه ایران نقل‌قول منتشر شده از او درباره احتمال درگیری مجدد ایران و رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۶۷
484 بازدید

تکذیب یک نقل قول از خطیب‌زاده

برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که «سعید خطیب‌زاده» معاون وزیر خارجه ایران در گفت‌وگویی با رسانه عراقی گفته «تلاش می‌کنیم که منطقه وارد جنگ دیگری نشود اما احتمال وقوع جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی بسیار بالاست». 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خطیب‌زاده همچنین اعلام کرد که او چنین جمله‌ای را در مصاحبه ذکر نکرده است.

طبق گزارش خبرگزاری عراق، معاون وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه الاخباریه، درباره جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: رژیم صهیونیستی ۲ سال است تمامی عرف‌ها و قوانین بین‌المللی را زیر پا گذاشته است. ترور فرماندهان ایرانی جنایت است و رژیم صهیونیستی در تمامی طرح‌های خود به ترور متکی است.

خطیب زاده در ادامه گفت: رژیم صهیونیستی پس از تجاوز به حاکمیت ایران، پاسخی قاطع از سوی ایران دریافت کرد.

دیپلمات ارشد ایرانی در ادامه گفت: این جنگ برای ما یک چالش امنیتی به‌شمار می‌رفت که با ترور فرماندهان انجام شد. ما توانستیم طی چند ساعت وضعیت را کنترل کنیم.

خطیب زاده همچنین تاکید کرد: پاسخ ایران برای رژیم صهیونیستی بسیار دردناک بود و این تجاوز رژیم صهیونیستی نتوانست به اهداف خود برسد.
 

