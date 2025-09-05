En
نتانیاهو در جلسه کابینه کوتاه آمد

این کانال همچنین به نقل از مقامات صهیونیست گزارش داد که «امارات متحده عربی نتانیاهو را تحت فشار قرار داد تا از پیشنهاد الحاق صرف نظر کند» و هشدار داد که «هرگونه اقدام یکجانبه، توافق‌نامه‌های عادی‌سازی امضا شده در سال ۲۰۲۰ را تضعیف می‌کند.»
نتانیاهو در جلسه کابینه کوتاه آمد

«بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه، پس از هشدارهای مستقیم امارات مبنی بر اینکه این اقدام، توافق‌نامه‌های ابراهیم را تهدید می‌کند، موضوع الحاق کرانه باختری را از دستور کار جلسه کابینه حذف کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، کانال خبری i۲۴ گزارش داد که «قرار بود جلسه کابینه روز پنجشنبه به بررسی موضوع اعمال حاکمیت بر مناطق وسیعی از کرانه باختری اختصاص یابد، اما تصمیم گرفته شد که به جای آن، بر وخامت اوضاع امنیتی در سرزمین‌های فلسطینی تمرکز شود، در حالی که انتظارات بین‌المللی مبنی بر بحث در مورد به رسمیت شناختن کشور فلسطین در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد.»

این کانال با استناد به منابع ناشناس افزود: «هشدار امارات مبنی بر اینکه گام الحاق، خط قرمز است و توافق‌نامه‌های ابراهیم را تهدید می‌کند، باعث شد نتانیاهو بحث در خصوص این موضوع را از جلسه کابینه در روز پنجشنبه کنار بگذارد.»

این کانال همچنین به نقل از مقامات صهیونیست گزارش داد که «امارات متحده عربی نتانیاهو را تحت فشار قرار داد تا از پیشنهاد الحاق صرف نظر کند» و هشدار داد که «هرگونه اقدام یکجانبه، توافق‌نامه‌های عادی‌سازی امضا شده در سال ۲۰۲۰ را تضعیف می‌کند.»

در اواخر سال ۲۰۲۰، اسرائیل با بحرین، امارات، مراکش و سودان به توافق‌نامه‌های عادی‌سازی، معروف به توافق‌نامه‌های ابراهیم، ​​دست یافت. با این حال، عربستان سعودی بارها اعلام کرده است که تا زمانی که یک کشور فلسطینی در مرزهای ۱۹۶۷ تأسیس نشود، روابط خود را عادی نخواهد کرد، موضعی که نتانیاهو همچنان از آن جلوگیری می‌کند.
 
روز چهارشنبه، «لانا نسیبه»، دستیار وزیر امور خارجه امارات در امور سیاسی و فرستاده وزیر، در بیانیه‌های رسانه‌ای به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد و آن را «خط قرمز» برای کشورش و «رد عملی توافق‌نامه ابراهیم» دانست.

 

