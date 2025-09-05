En
امکان واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج

پیگیری‌ها نشان می‌دهد امکان واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج بدون نیاز به انتقال ارز فراهم شده و هم اکنون سقف یک خودرو برای هر متقاضی لحاظ گردیده است.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۵۳
بر اساس ابلاغیه جدید و در راستای اجرای آئین‌نامه اجرایی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، فرآیند واردات خودرو برای این دسته از هموطنان عملیاتی شده است. 

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این طرح با هدف تسهیل واردات و استفاده از ظرفیت‌های ارزی ایرانیان ساکن خارج از کشور، امکان واردات حداکثر یک دستگاه خودرو را فراهم می‌آورد. نکته کلیدی این طرح، این است که ثبت سفارش واردات خودرو به شکل بدون انتقال ارز انجام می‌شود.

این امکان بر اساس مصوبات هیئت وزیران، از جمله تصویب‌نامه 21 خرداد 1404 ، به مرحله اجرا درآمده است. مطابق با این مقررات، ثبت سفارش خودروهای خریداری شده توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، صرفاً بدون نیاز به انتقال ارز انجام خواهد شد. این بدان معناست که متقاضیان می‌توانند از حساب‌های ارزی خود یا دیگران در خارج از کشور برای خرید و واردات خودرو استفاده کنند و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی، مراحل واردات را طی نمایند.

همچنین، بر اساس مصوبه مذکور، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در این چارچوب، با رعایت کامل قوانین و مقررات ارزی و واردات انجام می‌شود و مشمول ضوابط مربوط به تسهیلات ارزی نخواهد بود. برندها و مدل‌های مجاز خودروهای سواری قابل واردات نیز طبق مقررات بانکی تعیین و اعلام خواهند شد.

این تصمیم جدید فرصتی را برای ایرانیان مقیم خارج فراهم می‌کند تا با استفاده از منابع ارزی خود در خارج از کشور، نقشی در تنظیم بازار خودروی داخلی ایفا کرده و نیازهای خود را برطرف سازند.
 

اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
