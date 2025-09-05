امکان واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج

بر اساس ابلاغیه جدید و در راستای اجرای آئین‌نامه اجرایی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، فرآیند واردات خودرو برای این دسته از هموطنان عملیاتی شده است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این طرح با هدف تسهیل واردات و استفاده از ظرفیت‌های ارزی ایرانیان ساکن خارج از کشور، امکان واردات حداکثر یک دستگاه خودرو را فراهم می‌آورد. نکته کلیدی این طرح، این است که ثبت سفارش واردات خودرو به شکل بدون انتقال ارز انجام می‌شود.

این امکان بر اساس مصوبات هیئت وزیران، از جمله تصویب‌نامه 21 خرداد 1404 ، به مرحله اجرا درآمده است. مطابق با این مقررات، ثبت سفارش خودروهای خریداری شده توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، صرفاً بدون نیاز به انتقال ارز انجام خواهد شد. این بدان معناست که متقاضیان می‌توانند از حساب‌های ارزی خود یا دیگران در خارج از کشور برای خرید و واردات خودرو استفاده کنند و پس از هماهنگی‌های لازم با بانک مرکزی، مراحل واردات را طی نمایند.

همچنین، بر اساس مصوبه مذکور، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در این چارچوب، با رعایت کامل قوانین و مقررات ارزی و واردات انجام می‌شود و مشمول ضوابط مربوط به تسهیلات ارزی نخواهد بود. برندها و مدل‌های مجاز خودروهای سواری قابل واردات نیز طبق مقررات بانکی تعیین و اعلام خواهند شد.

این تصمیم جدید فرصتی را برای ایرانیان مقیم خارج فراهم می‌کند تا با استفاده از منابع ارزی خود در خارج از کشور، نقشی در تنظیم بازار خودروی داخلی ایفا کرده و نیازهای خود را برطرف سازند.

