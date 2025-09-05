کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی عمان، پس از محرومیت از آخرین بازی مرحله گروهی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود بهشدت از قضاوت داوران ایرانی و تصمیمات کمیته داوری انتقاد کرد و آن را قانون جدید ساخت ایران خواند.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ کارلوس کیروش که در دیدار نخست مقابل قرقیزستان به دلیل اعتراض به قضاوت موعود بنیادیفرد کارت زرد دریافت کرده بود، در دومین مسابقه تیمش برابر قرقیزستان نیز با اعتراض به داوری حسن اکرمی دوباره اخطار گرفت و حالا از حضور روی نیمکت عمان در بازی پایانی مرحله گروهی محروم شده است.
وی در پست خود نوشت: شواهد ویدئویی بدون هیچگونه تردیدی نشان میدهند که یکی از بازیکنان ما بهطور واضح گرفتند و کشیدند (طوری که از توپ فاصله گرفت)؛ درست جلوی چشم داور و کمکداور.
بهجای پاسداری از روح فوتبال، من بهخاطر اعتراض یک کارت زرد دریافت کردم، کارتی که حالا باعث محرومیتم از بازی بعدی شده است.
آنچه حتی نگرانکنندهتر بود، توضیحی بود که مسؤولان داوری دادند:
«اگر برخوردی نباشد، میتواند بازیکن را بگیرد»
«این خطا نیست»
یک به اصطلاح قانون جدید
ساخت ایران.
فراموش نکنیم - داوران ایرانی بودند.
و نتیجه چه شد؟
مربی جریمه و محروم شد.
و به داور یک بازی دیگر پاداش دادند. این نهتنها غیرقابلقبول است؛ بلکه نقض شرمآور احترام و درستکاری است که لازمه فوتبال است.
سپس، ما بهطور رسمی و بهموقع درخواستی برای لغو کارت زرد ارائه دادیم. زیر بار نرفتن و نپذیرفتن اشتباه حتی بدتر است- این نشاندهنده نبود احترام و بزرگی است.
