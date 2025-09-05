En
ترافیک سنگین در جاده کرج - چالوس

رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در جاده کرج - چالوس در محدوده این استان خبرداد و از رانندگان خواست با احتیاط حرکت کنند.
سرهنگ "پیمان کرمی " روز پنجشنبه اظهار کرد: این بار ترافیکی از محدوده تونل ۱۸ تا تونل کسیل سنگین و دربقیه محور نیز نیمه سنگین است .

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی اضافه کرد: همچنین ترافیک در خط شمالی آزادراه کرج - قزوین محدوده حصارک تا کمالشهر کرج نیمه سنگین گزارش شده است.

کرمی گفت: قطعه ۲ آزادراه تهران -شمال در محدوده این استان به دلیل اجرای عملیات عمرانی بسته شده که این عملیات عمرانی از ابتدای قطعه دوم آزادراه تهران - شمال محدوده شهرستانک تا انتهای حوزه آزادراه (پل زنگوله) مسیر جنوب به شمال از کیلومتر ۳۲ الی ۵۴ ، از ۱۱شهریورماه آغاز شده و تا صبح روز شنبه ۱۵ شهریور ماه ادامه دارد.

وی درخصوص اجرای محدودیت ترافیکی بیان کرد: تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز جمعه ۱۴ شهریور ماه جاری از آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می شود. 

رییس پلیس راه البرز اضافه کرد: همچنین از ساعت ۱۴ همان روز تردد وسیله نقلیه از ابتدای پل زنگوله که انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس ممنوع است.
کرمی گفت : تردد خودروهایی که قصد سفر به استان مازندران را دارند از ساعت ۱۱ فردا جمعه از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس ممنوع می شود.

وی افزود: همچنین تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از ساعت ۱۶ روز جمعه ۱۴ شهریور ماه با اعلام ماموران پلیس راه در محل به صورت یک طرفه خواهد شد.

کرمی بیان کرد: اکنون به دلیل ترافیک سنگین تردد کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران به دلیل تخلیه بار ترافیکی یک طرفه است .

نیمی از جاده ١٦٠ کیلومتری کرج - چالوس در حوزه استان البرز و نیمی دیگر در استان مازندران است.

 

