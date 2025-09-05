En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ابوعبیده در کنار محمد ضیف+عکس

ارتش اسرائیل تصویری منتشر کرده که محمد ضیف، رئیس ستاد حماس، را در کنار ابوعبیده، سخنگوی این گروه تروریستی را نشان می‌دهد. هر دوی این افراد توسط اسرائیل ترور شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۳۹
| |
599 بازدید

ابوعبیده در کنار محمد ضیف+عکس

به گزارش تابناک؛ ارتش اسرائیل تصویری منتشر کرده که محمد ضیف، رئیس ستاد حماس، را در کنار ابوعبیده، سخنگوی این گروه تروریستی را نشان می‌دهد. هر دوی این افراد توسط اسرائیل ترور شده‌اند.

ابوعبیده در کنار محمد ضیف+عکس

اشتراک گذاری
برچسب ها
ابوعبیده خبر فوری گروه تروریستی ارتش اسرائیل
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر عملیات ترور ابوعبیده سخنگوی حماس
سخنگوی حماس: آماده ادامه نبرد طولانی هستیم
جنایات منافقین؛ از ترور تا حمایت از اسرائیل
تصاویری از ابوعبیده، سخنگوی نظامی حماس
اسرائیل مدعی ترور «ابوعبیده» سخنگوی حماس شد
اولین واکنش نتانیاهو به شایعه ترور ابوعبیده
سه اسیر صهیونیست دیگر فردا آزاد خواهند شد+ عکس
بیانیه ابوعبیده در پی عملیات کمین تاریخی مقاومت
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
ادعای واشنگتن درباره بازداشت مسئول حملات تروریستی
پهپادهای ایرانی وارد اسرائیل شدند
تصویر عجیب یکی از محافظین وزیر دفاع طالبان
ابوعبیده: نبرد علیه دشمن ادامه دارد
عکس: مغازه دیدنی در یمن
اسرائیل هویت این مقام کلیدی حماس را فاش کرد
حماس از کشته شدن یک اسیر اسرائیلی خبر داد
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل استعفا کرد+ عکس
حماس با آتش‌بس ۷ روزه در غزه موافقت کرد
حماس اسیران را قبل از آتش‌بس آزاد نمی‌کند
بحران فرار متخصصان از ارتش رژیم اسرائیل
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۳ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۲ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۸ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۳ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۵ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Z7P
tabnak.ir/005Z7P