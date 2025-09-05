ابوعبیده در کنار محمد ضیف+عکس

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u06a9\u0647 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0636\u06cc\u0641\u060c \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u062a\u0627\u062f \u062d\u0645\u0627\u0633\u060c \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06a9\u0646\u0627\u0631 \u0627\u0628\u0648\u0639\u0628\u06cc\u062f\u0647\u060c \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f. \u0647\u0631 \u062f\u0648\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644 \u062a\u0631\u0648\u0631 \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n