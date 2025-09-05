به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در نظام مالیات بر ارث، وراث بر اساس طبقات مختلف تقسیمبندی میشوند و میزان مالیات بر ارث برای هر طبقه متفاوت است. طبق قوانین موجود، نرخ مالیات برای وراث طبقه دوم دو برابر و برای طبقه سوم چهار برابر طبقه اول است. اما برای درک بهتر، ابتدا باید ببینیم هر طبقه شامل چه کسانی میشود.
طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند و گاهی نوه متوفی است. این طبقه کمترین مالیات را پرداخت میکند و بیشترین سهم را از ارث دارد. نکته مهم این است که همسر جزو طبقات ارث نیست و سهم خود را جداگانه و کنار هر طبقه دریافت میکند، بنابراین همیشه به صورت مستقل از این طبقات عمل میکند.
طبقه دوم شامل پدربزرگ، مادر بزرگ، برادر، خواهر و فرزندان آنهاست. این گروه نسبت به طبقه اول، نرخ مالیاتی بالاتری پرداخت میکنند و سهم آنها از ارث نیز کمتر است.
طبقه سوم شامل عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آنهاست که بیشترین نرخ مالیاتی را دارند، چهار برابر طبقه اول، و سهم آنها از اموال متوفی به نسبت دیگر طبقات محدودتر است.
در واقع، تفاوتهای مالیاتی نه بر اساس نزدیکی عاطفی با متوفی، بلکه بر اساس طبقهبندی قانونی و درجه نسبتی وراث مشخص میشود. همسر که سهم خود را جداگانه دریافت میکند، و مادر بزرگ که در طبقه دوم قرار دارد، نمونههایی از پیچیدگی این نظام حقوقی هستند.
