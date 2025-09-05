En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیچیدگی‌های قانونی برای وراث در پرداخت مالیات

برای وراث طبقه دوم مالیات ارث دو برابر و برای طبقه سوم چهار برابر طبقه اول است.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۳۶
| |
466 بازدید
پیچیدگی‌های قانونی برای وراث در پرداخت مالیات

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در نظام مالیات بر ارث، وراث بر اساس طبقات مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند و میزان مالیات بر ارث برای هر طبقه متفاوت است. طبق قوانین موجود، نرخ مالیات برای وراث طبقه دوم دو برابر و برای طبقه سوم چهار برابر طبقه اول است. اما برای درک بهتر، ابتدا باید ببینیم هر طبقه شامل چه کسانی می‌شود.

طبقه اول شامل پدر، مادر، فرزند و گاهی نوه متوفی است. این طبقه کمترین مالیات را پرداخت می‌کند و بیشترین سهم را از ارث دارد. نکته مهم این است که همسر جزو طبقات ارث نیست و سهم خود را جداگانه و کنار هر طبقه دریافت می‌کند، بنابراین همیشه به صورت مستقل از این طبقات عمل می‌کند.

طبقه دوم شامل پدربزرگ، مادر بزرگ، برادر، خواهر و فرزندان آن‌هاست. این گروه نسبت به طبقه اول، نرخ مالیاتی بالاتری پرداخت می‌کنند و سهم آن‌ها از ارث نیز کمتر است.

طبقه سوم شامل عمو، عمه، دایی، خاله و فرزندان آن‌هاست که بیشترین نرخ مالیاتی را دارند، چهار برابر طبقه اول، و سهم آن‌ها از اموال متوفی به نسبت دیگر طبقات محدودتر است.

در واقع، تفاوت‌های مالیاتی نه بر اساس نزدیکی عاطفی با متوفی، بلکه بر اساس طبقه‌بندی قانونی و درجه نسبتی وراث مشخص می‌شود. همسر که سهم خود را جداگانه دریافت می‌کند، و مادر بزرگ که در طبقه دوم قرار دارد، نمونه‌هایی از پیچیدگی این نظام حقوقی هستند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
وراث وارث ارث مالیات مالیات بر ارث خبر فوری ارث همسر
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مالیات بر ارث سیم‌کارت چقدر است؟
کدام اموال از مالیات بر ارث معافند؟
انتقال سهام متوفیان به وراث سرعت گرفت
مالیات بر ارث ملک چقدر است؟
وراث متوفیان سهام عدالت بخوانند
نکات مهمی که باید درباره تغییرات عمده در قانون جدید مالیات بر ارث بدانید!
میزان مالیات سهام عدالت متوفیان اعلام شد
اموال مردانی که دارای چند همسر هستند، چگونه میان وراث تقسیم می شود؟
پرداخت مالیات بر ارث، الكترونیكی شد
کدام اموال از مالیات بر ارث معاف نیستند؟
نحوه انتقال سهام عدالت متوفیان به وراث
مالیات بر ارث ملک چقدر است؟
سهام عدالت متوفیان به وراث می رسد
وراث متوفیان سهام عدالت بخوانند
مالیات بر ارث چگونه دریافت می‌شود؟
نحوه انتقال سهام عدالت متوفیان
سهام عدالت مشمولان متوفی چگونه بین وراث تقسیم می شود؟
همسر سوم، وارث ثروت مدیر BMW
درصورت فوت فردی، چه کسی و چگونه باید بدهی هایش را پرداخت کند؟
خانه سیمین دانشور بدون حضور وارث تخلیه شد
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
اتمام حجت عراقچی درباره جنگ با اسرائیل
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۳ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۷۲ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۸ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۱۳۳ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۵ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
ترکیه می‌تواند در 72 ساعت به تل‌آویو وارد شود!  (۶۶ نظر)
اسرائیل احتمالاً پاییز به ایران حمله می‌کند / ایران موشک رستاخیز را می‌زند و جنگ موجودیتی شکل می‌گیرد!  (۶۵ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۵ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۶۰ نظر)
عکس یادگاری سران اجلاس شانگهای؛ جای قابل تامل پزشکیان  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Z7M
tabnak.ir/005Z7M