آمریکا رسماً «ارتشی» شد

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه فرمان اجرایی تغییر نام وزارت دفاع این کشور به وزارت جنگ را امضاء می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۶۶۲۷
1247 بازدید
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه فرمان اجرایی تغییر اسم وزارت دفاع این کشور به وزارت جنگ را امضا می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وال استریت ژورنال چند روز قبل به نقل از یک مقام در کاخ سفید گزارش داد: دولت آمریکا به دنبال پیشبرد طرح‌هایی است تا نام وزارت دفاع را به وزارت جنگ تغییر دهد.

ترامپ پس از گذشت ۷۸ سال، با طرح تغییر نام از دفاع به جنگ، در پی رساندن پیام قدرت، هجوم و بازگشت به دوران پیروزی‌های بزرگ نظامی آمریکا است.

او وزارت جنگ را سمبل رویکرد قوی و تهاجمی در حوزه امنیت ملی و رویارویی با اندیشه‌های نیهیلیستی و روشنفکر مآب در سیاست خارجی می‌داند.

ترامپ وزارت دفاع وزارت جنگ امنیت ملی آمریکا
