به گزارش تابناک؛ سردار علی عبداللهی علیآبادی، متولد سال ۱۳۳۸ در روستای علیآباد شهرستان رودبار، از چهرههای شناخته شده نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. او در دوران جنگ ایران و عراق حضور فعال داشت و ۹۶ ماه در جبهههای نبرد در عملیاتهای حساس مشارکت کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، سردار عبداللهی ابتدا به کمیته انقلاب اسلامی پیوست و سپس در اردیبهشت ۱۳۵۸ به عضویت سپاه پاسداران درآمد.
در طول جنگ تحمیلی، بهعنوان مسئول سپاه در محور سرپل ذهاب خدمت کرد و پس از جنگ، مسئولیتهای کلیدی در سپاه و سایر نهادهای امنیتی کشور بر عهده گرفت و در سال ۱۳۶۵ دوره دافوس را در دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا گذراند و در سال ۱۳۶۹ به درجه سرتیپی نائل شد.
سوابق نظامی و اجرایی:
سردار عبداللهی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۰ فرماندهی لشکر ۱۶ قدس (گیلان) را برعهده داشت و طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ بهعنوان رئیس ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران فعالیت کرد.
او در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰ جانشین فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران بود. سپس، از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۱ بهعنوان معاون هماهنگکننده و از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ در جایگاه جانشین فرمانده نیروی انتظامی خدمت کرد و در سال ۱۳۸۴ برای مدتی کوتاه سرپرست این نیرو شد.
سردار عبداللهی در عرصه مدیریتی کشور نیز نقشآفرینی داشت؛ در دولت نهم، از ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ استاندار سمنان و از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ استاندار گیلان بود. در دولت دهم، بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ سمت معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور را برعهده داشت. وی در ادامه، از ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ بهعنوان معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح مشغول به کار بود و طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ نیز در جایگاه معاون هماهنگکننده ستاد کل نیروهای مسلح خدمت کرد.
در دی ۱۳۹۸، وزارت خزانهداری آمریکا سردار عبداللهی را به اتهام نقش در پیشبرد سیاستهای امنیتی ایران در منطقه و جهان، در فهرست تحریمها قرار داد.
بعد از شهادت سرلشکر رشید و پس از آن سرلشکر شادمانی در جنگ ۱۲ روزه تا امروز، نام فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا رسماً اعلام نشده بود.
