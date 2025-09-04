اینفوتابناک | اختلال اوتیسم چیست؟

اوتیسم اختلالی طیفی عصبی ـ رشدی و شدیدا متغیر در هر فرد می‌باشد و ناشی از اختلال در رشد مغز است که در دوران نوزادی بروز می‌کند.