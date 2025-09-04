En
ایران ۲ - تاجیکستان ۲؛ تیم ملی به فینال کافا رسید/ فرار از کامبک نافرجام

تیم ملی فوتبال ایران در سومین خود در تورنمنت کافا به مصاف تیم ملی تاجیکستان رفت و در شرایطی که مقابل تیم صدوششم دنیا کامبک خوردند، اما نهایت با تساوی فینالیست شدند.
976 بازدید

شاگردان امیر قلعه‌نویی به فینال کافا رسیدند و در فینال با یکی از تیم‌های عمان یا ازبکستان دیدار خواهند کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی فوتبال ایران در سومین مسابقه خود در تورنمنت کافا از ساعت ۱۹ امروز، پنجشنبه مقابل تیم ملی تاجیکستان قرار گرفت و در پایان به نتیجه تساوی ۲ - ۲ زمین مسابقه را ترک کرد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی در دو بازی قبلی خود موفق به پیروزی شدند و با کسب ۶ امیتاز صدرنشین بودند که برای رسیدن به فینال لازم بود که مقابل تاجیکستان شکست نخورند. ایران در بازی اول خود مقابل افغانستان قرار گرفت و ۳ بر یک به پیروزی رسید. در دومین دیدار نیز با نتیجه ۳ بر صفر از سد هند گذشت.

تاجیکستان هم که میزبان بود، با ۳ امتیاز در رده دوم جدول قرار داشت و تلاش می‌کرد تا با شکست ایران به فینال برسد؛ اما تاجیک‌ها که در بازی اول خود با نتیجه ۲ بر یک از هند شکست خورده بودند و در دومین مسابقه ۲ بر صفر از سد افغانستان گذشتند، به نتیجه بهتر از مساوی دست پیدا نکردند و ۴ امتیازی شدند. هرچند آنها در حال کامبک زدن بودند که این تلاش آنها نافرجام ماند.

تیم ملی در شرایطی به عنوان صدرنشین به فینال تورنمنت کافا رسید که مقابل تاجیکستان ۲ بر صفر پیش بود، اما در ادامه دو گل دریافت کرد و تا آستانه کامبک خوردن هم پیش رفت که در نهایت این اتفاق رقم نخورد.

به گزارش تابناک، دیگر فینالیست این رقابت‌ها پس از تقابل عمان - ترکمنستان و ازبکستان - قرقیزستان مشخص خواهد شد.

تیم ملی فوتبال کافا تورنمنت تاجیکستان افغانستان خبر فوری
