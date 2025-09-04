واکنش شدیداللحن لبنان به حملات رژیم صهیونیستی

وزارت خارجه لبنان به شدت حملات رژیم صهیونیستی به این کشور را محکوم کرد و از جامعه جهانی خواست که کاری انجام دهند.

به گزارش تابناک به نقل از النشره، وزارت خارجه لبنان به شدت حملات رژیم صهیونیستی به این کشور را محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه لبنان آمده است: حملات متوالی اسرائیل به لبنان که شب گذشته انجام شد و طی آن شهرها و شهرک های جنوبی هدف قرار گرفتند و بر اثر آن شماری شهید و برخی دیگر از جمله کودکان زخمی شدند را به شدت محکوم می کنیم.

در این بیانیه آمده است: حمله به نیروهای حافظ صلح در لبنان نقض آشکار و مستقیم قانون بین المللی و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت و نقض آتش بس اخیر و به چالش کشیدن علنی اراده بین المللی است.

وزارت خارجه لبنان بیان کرد: جامعه جهانی باید به اسرائیل فشار بیاورد تا حملات متوالی خود را متوقف کند و به حاکمیت لبنان و تمامیت ارضی آن و سلامت ساکنانش احترام بگذارد.

در بیانیه وزارت خارجه لبنان بر ضرورت حفظ جان نیروهای حافظ صلح و نقش آنها در برقراری ثبات در جنوب لبنان تاکید شده است.

پیش از این «جوزف عون» رئیس جمهور و «نواف سلام» نخست وزیر لبنان نیز به حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به لبنان واکنش نشان داده و خواستار اقدام موثر جامعه جهانی در این زمینه شده بودند.

این واکنش ها در حالی است که حزب الله لبنان همواره اعلام کرده است که دشمن اسرائیلی فقط زبان زور می فهمد. این حملات در حالی است که دولت لبنان تمام تمرکز خود را به جای مقابله با حملات صهیونیستها و بیرون کردن آنها از مناطق اشغالی لبنان روی خلع سلاح مقاومت گذاشته است.