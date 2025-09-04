سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه نه شروع کننده جنگ هستیم و نه هراسی از جنگ داریم، عنوان کرد:‌ به مردم ایران اعلام می کنیم نگران نباشند. اگر جنگی اتفاق افتد، دست برتر و قدرت پاسخ پشیمان‌کننده داریم. کشور در امنیت کامل قرار دارد و هیچ تهدیدی، توان به‌ هم‌ زدن آرامش داخلی ما را ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از سپاه نیوز، سردار علی محمد نائینی در سومین همایش بسیج اساتید کشور با تأکید بر اینکه در جنگ اخیر، ستون فقرات دکترین امنیت ملی و قواعد بازدارندگی رژیم صهیونیستی فروریخت، گفت: رژیم متوهم صهیونیستی با روایت ایران ضعیف و محاسبات غلط راهبردی، به ایران تهاجم و فکر کرد چند ساعت بعد از حمله نظامی، مردم ایران آغوش خود را باز و کشور را تحویل آن ها خواهند داد. ولی مردم بلافاصله به خیابان‌ها ریخته و پاسخ کوبنده به دشمن متوهم دادند. این جنگ نشان داد مردم ایران فهم درست‌تری از تهدیدات دارند. هویت و انسجام و منافع ملی را با هیچ چیز معامله نمی کنند.

وی افزود:‌ رژیم صهیونیستی و آمریکا میلیاردها دلار برای شکست انقلاب اسلامی و ملت ایران هزینه کردند، ولی پیروزی به دست نیاوردند. این جنگ نمایش قدرت مردمی جمهوری اسلامی ایران، اقتدار فرماندهی عالی جنگ و استحکام نیروهای مسلح بود. به ملت ایران اعلام می کنیم که ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، با ثبات تر، منسجم تر و قدرتمندتر است. مردم نسبت به امنیت و ثبات کشور مطمئن و آسوده خاطر باشند و بدانند که دشمن هیچ غلطی نخواهد کرد.

دشمن بر جنگ اقتصادی و بی‌ثباتی تمرکز کرده است

سخنگوی سپاه ادامه داد:‌ یک بخش از جنگ، نبرد ادراکی و روانی است. این نبرد توسط دشمن با حفظ سایه جنگ بر ایران ادامه دارد. امروز دشمن برای انتقام از پایداری مردم، بر جنگ اقتصادی و روانی و بی ثباتی کشور متمرکز است. ما برای اجتناب از جنگ و امنیت پایدار، دائم ظرفیت بازدارندگی را افزایش می دهیم. با وجود اینکه می دانیم دشمن توان شروع جنگ جدید ندارد، می خواهد کشور را در فضای جنگی همراه با نگرانی و ملتهب نگه دارد و برای حفظ این فضا دائم عملیات روانی انجام می دهند.

سردار نائینی با بیان اینکه نه شروع کننده جنگ هستیم و نه هراسی از جنگ داریم عنوان کرد:‌ به مردم ایران هم اعلام می کنیم که نگران نباشند. اگر جنگی اتفاق افتد، دست برتر و قدرت پاسخ پشیمان‌کننده داریم. کشور در امنیت کامل قرار دارد و به فضل الهی هیچ تهدیدی، توان به‌ هم‌ زدن آرامش داخلی ما را ندارد. نیروهای مسلح برحسب وظایف ذاتی خود با بدبینی نسبت به دشمن، برای مقابله با هر نوع تهدید، در هر سطح، دائم خود را آماده می کنند و آمادگی ها به مراتب بیشتر از قبل است. اکنون که مرحله دشوار جنگ پشت سر گذاشته شده است نگاه ما به آینده‌، روشن و پرامید است.

وی تأکید کرد:‌ نیاز امروز کشور حفظ انسجام ملی، بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها، رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم، رونق کسب و کار است. همه باید دولت و دستگاه های مسئول را کمک کنیم تا دوران پس از جنگ به فرصتی برای شکوفایی اقتصادی تبدیل شود.



