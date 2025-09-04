En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زمان دقیق پخش سریال سلمان فارسی

رئیس سازمان صدا و سیما زمان پخش سریال «سلمان فارسی» را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۲۶۵۶۸
| |
3 بازدید
زمان دقیق پخش سریال سلمان فارسی

به گزارش تابناک، پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما در خصوص زمان آماده شدن سریال فاخر «سلمان فارسی» برای پخش در سیما، اظهار کرد: تمام تلاش تیم تولید، شامل آقای میرباقری، آقای طاهری کارگردان و تهیه‌کننده محترم، بر این است که سال آینده بر اساس همان وعده‌ای که داده شده است، یعنی در تابستان یا آخر تابستان ۱۴۰۵، این سریال ان‌شاءالله به پخش برسد.

جبلی افزود: درباره تکمیل فصل «ایران»، که هم‌اکنون آقای میرباقری در حال فیلمبرداری و تولید آن هستند، باید عرض کنم که کار بسیار پر حجم و پیچیده‌ای است، زیرا همچنان دکورها در حال تکمیل شدن است و نقل و انتقال تیم تولید و بازیگران به لوکیشن‌های مختلف، یکی از سختی‌های این فصل محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم ان‌شاءالله فصل «ایران» را در سه ماهه اول سال ۱۴۰۵ به پایان برسانیم و آن فاصله سه تا چهار ماه نیز صرف انجام کارهای پس‌تولید فصل «ایران» شود.

رئیس سازمان صدا و سیما در ادامه توضیح ساخت مراحل ساخت و تولید سریال سلمان فارسی، بیان کرد: فصل «بیزانس» تقریباً آماده است و با تکمیل فصل «ایران»، فصل‌های «ایران» و «بیزانس» شروع به پخش خواهد شد. همچنین در آن فاصله، تولید فصل «حجاز» نیز ان‌شاءالله آغاز و به پایان خواهد رسید.

وی ادامه داد: سه فصل «ایران»، «بیزانس» و «حجاز» با فاصله زمانی متناسب، ان‌شاءالله بخشی از سال ۱۴۰۵ شروع خواهند شد.

جبلی در پاسخ به سوال درباره سریال «حضرت موسی» علیه السلام، گفت: تا جایی که من اطلاع دارم، بسیاری از پیگیری‌ها و کارهای پیش‌تولید انجام شده است. پس از پخش نسخه سینمایی فصل اول «موسی»، بررسی‌های دیگری توسط کارگردان و تهیه‌کننده محترم در خصوص انتخاب بازیگران و عوامل پشت و جلوی دوربین صورت گرفته است و به نظر می‌رسد که تقریباً به نقطه نهایی رسیده‌اند.

رئیس سازمان صدا و سیما اظهار کرد: تیم تولید سریال «موسی» به ما اعلام کرده‌اند که ان‌شاءالله ظرف یک ماه آینده، امیدواریم این بار تأخیر پیش نیاید و کلید سریال «موسی» که پس از حدود ۳۰ سال اتفاق خواهد افتاد، روشن شده و این سریال به صورت رسمی جلوی دوربین برود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پیمان جبلی صداوسیما سلمان فارسی سریال تلویزیونی سریال تاریخی سریال موسی خبر فوری
نقش «آقای ج» در وزارت جهاد کشاورزی/ مدیری بی تخصص در نهاد تخصصی چه می‌کند؟
پول نقد یا سپرده بانکی؛ مردم بیشتر پولشان را کجا گذاشته‌اند؟
ناتوانی وزارت ارشاد در دفاع از مجوزها اعتماد عمومی را به شدت تضعیف کرده است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تشریح جزئیات جدید سریال سلمان فارسی
هادی حجازی فر ابوذر می‌شود؟
حسام منظور به سریال «سلمان فارسی» پیوست
عکس: عصای موسی در دست محمدباقر قالیباف
جدیدترین عکس‌ها از سریال «سلمان فارسی»
تصاویر جدید از سریال سلمان فارسی
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
عکس: توکا فرهنگ، فرزند داریوش فرهنگ و سوسن تسلیمی
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
بازگشت فردوسی‌پور با دکوری شبیه برنامه ۹۰
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
قرعه‌کشی جام حذفی؛ رقابت غول‌ها و شگفتی‌سازها
کشف ۱۰۰ سکه تاریخی در یک محوطه باستانی اصفهان
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۶۲ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۸ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۴ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۳ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۸۱ نظر)
ادبیات جالب پزشکیان در چین: از دیپلماسی سر در نمیارم  (۷۹ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۵ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۴ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۶۳ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۸ نظر)
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد  (۵۶ نظر)
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005Z6G
tabnak.ir/005Z6G