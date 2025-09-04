تقسیم کار مناطق شهرداری به خاطر اجرای کنسرت در ورزشگاه

به گزارش تابناک، محمدامین توکلی زاده در متنی که در اختیار رسانه ها قرار داد در توضیح بیشتر افزود: پس از تصمیم هیئت دولت برای برگزاری کنسرت هنرمند عزیزمان، استاد همایون شجریان در ورزشگاه آزادی، به دستور مستقیم آقای زاکانی شهردار تهران ناظر بر اهمیت آن، با سرعت و جدیت جلسات هماهنگی را فوراً تشکیل دادیم.

وی ادامه داد: در این راستا، شهرداری منطقه ۲۲ به عنوان محور اصلی تعیین شد و شهرداری منطقه ۹ به عنوان معین، نقش مکمل را بر عهده گرفت. جلسه‌ای سازنده برای تقسیم وظایف ترتیب داده شد و دستورالعمل جامعی تحت عنوان «شیوه‌نامه برگزاری کنسرت ایران» تدوین و ابلاغ شد.

معاون شهردار تهران اظهار کرد: با تأکید دکتر زاکانی، سفر کاری مهمم به مشهد برای شرکت در نشست تخصصی فرهنگی که اتفاقا بحث آن مدل سازی برای شادی های اجتماعی بود را لغو کردم و شب را نیز در محل شهرداری مستقر شدم تا هیچ لحظه‌ای را از دست ندهیم.

خوشبختانه استانداری تهران نیز بازدیدهای تخصصی خود از ورزشگاه را به انجام رسانده و وزارت ورزش و جوانان همکاری قابل تقدیری را نشان داده است.

وی با بیان اینکه اکنون فضای یک وفاق عملیاتی برای برگزاری این رویداد فرهنگی فراهم شده است و تمامی دستگاه‌ها با همدلی و تلاش جمعی می‌کوشند تا تصمیم دولت را عملیاتی کرده و پاسخی درخور به نیاز جامعه برای شادی و نشاط اجتماعی ارائه دهند، گفت: ای‌کاش این میزان از هماهنگی و همگرایی هفته پیش محقق شده بود.

وی گفت: امیدوارم جریان‌هایی که همواره مانع وفاق ملی و همکاری‌های سازنده می‌شوند و بحران‌سازی و دوگانه‌پروری را به رویه معمول خود تبدیل کرده‌اند، این بار شادی را بر مردم حرام نکنند و اجازه دهند این رویداد فرهنگی به نمادی از همبستگی و نشاط جمعی تبدیل شود و عدم برگزاری کنسرت را بعنوان کارنامه موفقیت در تخریب رقبای سیاسی در جمع خود روی دست نگیرند و آن را نمادین تر از برگزاری ندانند.