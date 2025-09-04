En
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا(ص) رسما معرفی شد

سردار سرلشکر علی عبداللهی در پیامی تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نسبت به قبل از جنگ تحمیلی اخیر آماده‌تر و از دستاوردهای بالاتر و بیشتری برخوردار هستند و ملت عزیز ایران نباید هیچگونه نگرانی نسبت به آینده داشته باشند.
کد خبر: ۱۳۲۶۵۴۸
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سردار سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا (ص) در پیامی فرا رسیدن میلاد مسعود پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) و آغاز هفته وحدت را به ملت بزرگ ایران  و امت اسلامی تبریک گفت.

 در پیام سرلشکر عبداللهی آمده است: فرا رسیدن هفته وحدت که با نام مبارک پیامبر اعظم (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) پیوند خورده، فرصتی است تا با تامل در آموزه‌های نورانی آن حضرت وحدت و همبستگی را بیش از پیش در کشور عزیزمان ایران و امت اسلامی تقویت کنیم.

اتحاد مقدسی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با هوشیاری و هوشمندی ملت قهرمان و منسجم ایران همچون دوران دفاع مقدس ۸ ساله و توطئه‌های مختلف بر علیه کشور رقم خورد نه تنها دشمن صهیونیستی و آمریکا را در پیگیری اهداف خصمانه خود، علیه کشور ناکام گذاشت، که جلوه‌ای زیبا و ماندگار از همبستگی ملی ایرانیان را به جهانیان نشان داد.

نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاسی از آموزه‌های الهام بخش و وحدت آفرین قرآن و  اسلام عزیز و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و بر اساس وظایف ذاتی خود همواره در آمادگی کامل برای حفاظت از کیان کشور، امنیت ملی و دستاورد‌های انقلاب اسلامی به سر می‌برند و نسبت به قبل از جنگ تحمیلی اخیر آماده‌تر و از دستاورد‌های بالاتر و بیشتری برخوردار هستند و ملت عزیز ایران نباید هیچگونه نگرانی نسبت به آینده داشته باشند. دشمن با جنگ روانی و رسانه‌ای در صدد است فضای کشور را ملتهب کند، در حالیکه خود در عرصه‌های مختلف دچار مشکلات فراوانی در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین المللی است.

