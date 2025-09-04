En
شروط اسرائیل برای پایان جنگ غزه

اسموتریچ همچنین تأکید کرد که جنگ تنها به دو صورت یا با تسلیم حماس و پذیرش شروط اسرائیل و یا با نابودی این جنبش پایان می‌یابد.
وزیر دارایی اسرائیل شروط این رژیم برای پایان دادن به جنگ غزه را اعلام کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل اعلام کرد که شروط این رژیم برای پایان دادن به جنگ در غزه شامل مواردی همچون بازگرداندن اسرای اسرائیلی، خلع سلاح نوار غزه، ایجاد منطقه امن و تضمین آزادی رفت و آمد در این منطقه در بلندمدت است.

این در حالی است که دفتر نتانیاهو درباره جنگ غزه اعلام کرد که کابینه کوچک امنیتی این رژیم بیان کرده که جنگ در غزه می‌تواند فوراً بر اساس شروط تعیین‌شده متوقف شود. دفتر نتانیاهو به این شروط هیچ اشاره‌ای نکرده است.

حماس از آمادگی کامل برای توافق با اسرائیل خبر داد.

جنبش حماس اعلام کرد که هنوز در انتظار پاسخ رژیم اسرائیل به پیشنهاد میانجی‌ها است که این جنبش و دیگر گروه‌های فلسطینی آن را پذیرفته‌اند.

حماس تأکید کرده است که آماده توافقی جامع است که مواردی همچون آزادی تمام اسرای اسرائیلی در ازای اسرای فلسطینی و پایان یافتن جنگ غزه، خروج نیرو‌های اشغالگر از نوار غزه، بازگشایی گذرگاه‌ها و آغاز روند بازسازی را شامل شود.

این جنبش همچنین بار دیگر توافق خود بر تشکیل یک مدیریت ملی فلسطینی مستقل متشکل از تکنوکرات‌ها برای اداره تمامی امور غزه را تأیید و اعلام کرد که این اقدامات در راستای پایان دادن به جنگ و بازگرداندن ثبات به نوار غزه است.

آمادگی حماس برای انجام توافقی جامع با هدف پایان جنگ غزه

