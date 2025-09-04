توقیف محموله سلاح و مهمات جنگی در لرستان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ سردار محمدرضا هاشمی‌فر فرمانده انتظامی لرستان امروز ظهر در حاشیه توقیف یک محموله سلاح و مهمات جنگی در محور‌های مواصلاتی استان اظهارکرد: مأموران سازمان اطلاعات انتظامی استان با رصد دقیق و اشراف اطلاعاتی مثال‌زدنی، از انتقال یک محموله سلاح و مهمات جنگی که از استان‌های مرزی غرب کشور بارگیری شده بود، مطلع شدند. وی افزود: قاچاقچیان قصد داشتند این محموله را که به طرز ماهرانه‌ای در یک دستگاه خودروی وانت سایپا جاسازی شده بود، به استان‌های جنوبی کشور منتقل کنند. اما هوشیاری و رصد لحظه به لحظه مأموران ما، اجازه تحقق این هدف شوم را نداد. فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به عملیات ضربتی پلیس، بیان کرد: تیم‌های عملیاتی پلیس در یک اقدام هماهنگ و قاطعانه در محور‌های مواصلاتی استان لرستان، خودروی مذکور را متوقف و تحت بازرسی قرار دادند. هاشمی‌فر با بیان اینکه در این عملیات، تعداد ۳۰ قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۱۰ هزار فشنگ جنگی کشف و ضبط شد، افزود: در این راستا یک نفر از متهمان اصلی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد. وی گفت: در اجرای طرح خلع سلاح عمومی، ماموران انتظامی لرستان طی دو هفته گذشته موفق به کشف ۱۲۰ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری و توقیف ۳ دستگاه خودرو و دستگیری ۱۱ متهم در این رابطه شدند.

هاشمی فر با قاطعیت تمام، بر عزم راسخ پلیس برای مبارزه بی‌امان با پدیده قاچاق سلاح و مهمات تأکید کرد و خاطر نشان کرد: این عملیات موفقیت‌آمیز، بار دیگر نشان‌دهنده اقتدار و اشراف اطلاعاتی بی‌بدیل فرزندان غیور این ملت در مجموعه انتظامی استان است. وی گفت: ما به قاچاقچیان اجازه نخواهیم داد امنیت و آرامش مردم عزیز کشورمان را به مخاطره بیندازند و همواره با تمام توان در برابر قانون‌شکنان ایستادگی خواهیم کرد.