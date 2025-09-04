وضعیت آب و هوا امروز پنجشنبه ۱۳ شهریور

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، صادق ضیاییان، رییس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، طی دو روز آینده در ساعات بعدازظهر و اوایل شب به سبب رشد ابرهای همرفتی در نیمه جنوبی کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و برخی نقاط فارس رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک رخ میدهد.
رگبار و رعد و برق در شمال غرب و سواحل خزر
وی ادامه داد: همچنین طی این مدت در شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، استانهای ساحلی دریای خزر و اردبیل بارش پراکنده گاهی رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود. از روز شنبه تا دوشنبه (۱۵ تا ۱۷ شهریور) در اغلب مناطق کشور جوی نسبتاً پایدار برقرار خواهد بود.
به گفته ضیاییان از روز جمعه تا یکشنبه (۱۴ تا ۱۶ شهریور) در نوار شرقی کشور بهویژه منطقه زابل وزش باد شدید همراه با گردوخاک در برخی ساعات رخ خواهد داد. دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس امروز و فردا و دریای خزر روزهای جمعه و شنبه مواج خواهد بود.
آسمان تهران طی دو روز آینده صاف تا کمی ابریست
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران فردا (جمعه ۱۴ شهریور) صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد در بعد از ظهر افزایش باد پیشبینی میشود و بیشینه و کمینه دمای آن به ترتیب ۳۴ و ۲۵ درجه سانتیگراد خواهد بود. همچنین روز جمعه (۱۵ شهریور) آسمان پایتخت صاف تا کمی ابری و وزش باد در بعد از ظهر همراه با افزایش باد انتظار میرود و دمای تهران در این روز ۳۴ و ۲۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیائیان در پایان افزود: طی فردا و پسفردا (۱۴ و ۱۵ شهریور) اهواز با بیشینه دمای ۴۵ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد خنکترین مراکز استان کشور خواهند بود.
صحت پیشبینی هواشناسی در بازه زمانی یک هفته حدود ۸۰ درصد است.
