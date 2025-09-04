مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: با تأمین ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبار مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک به حساب شرکت مجری طرح کالا برگ واریز شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حسن نوروزی از واریز ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیک به حساب شرکت مجری طرح کالابرگ الکترونیک خبر داد.

وی افزود: با عنایت به تأکید دولت محترم مبنی بر حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد و تقویت سبد غذایی آنها و با تأمین اعتبار صورت گرفته توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان برای آغاز مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک به حساب شرکت مجری طرح واریز گردید.

طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مدیرعامل این سازمان در خصوص چگونگی و زمان اجرای طرح گفت: زمان دقیق آغاز طرح توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع رسانی خواهد شد؛ بنابراین گزارش، کالابرگ در نظر گرفته شده برای خانوار‌های واقع در دهک‌های اول تا سوم، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان است و مابقی اعتبار مورد نیاز این طرح متناسب با پیشرفت فیزیکی آن واریز می‌شود.