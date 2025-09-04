برخی از میوه‌ها به‌دلیل داشتن فیبر بسیار بالا و ترکیبات ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی‌شان می‌توانند در کاهش التهاب روده و حفظ سلامتی این اندام مهم موثر باشند. برنا _ گروه رسانه: برخی از میوه‌ها به‌دلیل داشتن فیبر بسیار بالا و ترکیبات ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی‌شان می‌توانند در کاهش التهاب روده و حفظ سلامتی این اندام مهم موثر باشند.

میوه‌هایی که التهاب روده را کاهش و به آن سلامتی می‌دهند

به گزارش تابناک. محققان در بررسی‌های علمی، التهاب را عامل اصلی بیشتر بیماری‌های مزمن، از جمله بیماری‌های روده، می‌دانند. سبک زندگی و رژیم غذایی سالم، به‌ویژه مصرف برخی از میوه‌ها، التهاب‌های بدن را برطرف می‌کنند.

میوه‌های زیر از التهاب روده کاسته و با بهبود میکروبیوم‌های روده، سلامت آن را حفظ می‌کنند:

۱. انواع توت‌ها

انواع توت‌ها، مانند توت فرنگی، تمشک و بلوبری (زغال اخته آبی) سرشار از آنتی‌اکسیدان هستند و می‌توانند از التهاب روده بکاهند و میکروبیوم‌های آن را بهبود بخشند.

۲. مرکبات

پرتقال و گریپ‌فروت حاوی ویتامین C، فیبر حل‌شدنی و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی فلاونوئیدها هستند که از التهاب روده کاسته و ایمنی آن را تقویت می‌کنند.

۳. پاپایا و آناناس

آنزیم‌های پاپئینِ میوه پاپایا و بروملینِ میوه آناناس، هضم پروتئین را آسان کرده و از التهاب روده می‌کاهند.

۴. سیب و گلابی

سیب و گلابی، منابعی عالی از فیبر و پلی‌فنول‌ها هستند که موجب سلامتی روده می‌شوند.

۵. موز

موز هضم آسانی دارد و از آنجایی‌که حاوی پکتین است، به تعادل میکروبیوم‌های روده کمک می‌کند.

۶. طالبی و خربزه

این دو میوه خوش‌طعم، سرشار از ویتامین C و آبرسان‌های بسیار خوبی هستند. همچنین هضم‌شان راحت است و جلوی ملتهب شدن روده را می‌گیرند.

۷. انبه

این میوه سرشار از آنتی‌اکسیدان و ویتامین C است و در بررسی‌ها نشان داده نشانگرهای التهابی در بیماران روده‌ای را کاهش می‌دهد.

۸. انار

انار نه‌تنها داری پلی‌فنول‌های ضدالتهابی است، بلکه دیواره‌های آسیب‌دیده روده را هم ترمیم می‌کند.

۹. میوه‌های هسته‌دار

میوه‌های هسته‌دار مانند گیلاس، هلو، زردآلو و آلو، حاوی فیبر فراوان، ویتامین C و مقدار زیادی ترکیبات فنولی که موجب کاهش التهاب در بدن، به‌ویژه روده، می‌شود هستند.

چند نکته مهم:

هنگام التهاب شدید روده یا اسهال، مصرف میوه‌های خام یا پرفیبر، وضعیت بیماری را بدتر می‌کند. در اینگونه مواقع بهتر است، میوه‌ها را پوست‌ کنده، پخته یا به شکل پوره مصرف کنید تا هضم آنها راحت‌تر شود. درضمن در مصرف میوه‌ها حد اعتدال را رعایت کنید. مصرف بیش از حد فروکتوز (قند میوه‌ها) ممکن است علائم گوارشی را تشدید کند.