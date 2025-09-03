En
بلژیک اسرائیل را تحریم کرد

کشور بلژیک با انتقاد از عدم اقدام اتحادیه اروپا برای پایان جنگ در غزه، رژیم صهیونیستی را تحریم کرد.
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، ماکسیم پروت وزیر امور خارجه بلژیک روز چهارشنبه در پارلمان این کشور واکنش اتحادیه اروپا به جنگ در غزه را ناکافی دانست و گفت بروکسل از اینکه اتحادیه اروپا اقدامات مؤثری انجام نمی‌دهد، «خسته» شده است.

وی با اشاره به تصویب ۱۲ تحریم علیه اسرائیل توسط بلژیک گفت: این‌ها تصمیمات تاریخی هستند که مورد استقبال بسیاری از کشورها از جمله فلسطین قرار گرفته‌اند. ما در کنار کشورهای فعال در این زمینه هستیم.

این تحریم‌ها، شهرک‌نشینان خشونت‌طلب، سازمان‌های شهرک‌نشین را هدف قرار می‌دهد و شامل ممنوعیت صادرات و انتقال اسلحه می‌شود.

بلژیک همچنین حماس را تحریم کرده است.

وزیر امور خارجه بلژیک تأکید کرد که اقدامات این کشور، بلژیک را در «خط مقدم» اروپا قرار می‌دهد و اعتبار آن را در دیپلماسی بین‌المللی مجدداً تأیید می‌کند.

وی افزود: دولت تصمیم گرفته است مجموعه‌ای طولانی از تحریم‌ها و اقدامات، حداقل ۱۲ مورد را که در حوزه اختیارات بلژیک ما قرار دارد، تصویب کند، زیرا ما از اینکه اتحادیه اروپا نمی‌خواهد اقدامات و تحریم‌های مؤثری انجام دهد، خسته شده‌ایم.

تصمیم بلژیک در میان انتقاد رهبرانی مانند پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از واکنش اتحادیه اروپا به جنگ غزه گرفته شده است که آن را یک «شکست» برای اتحادیه اروپا نامیده بود.

گفتنی است، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در کنفرانس مؤسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا (EUISS) در بروکسل گفت که این اتحادیه به طور فعال برای بهبود وضعیت غزه تلاش می‌کند و همچنان بزرگترین اهداکننده کمک‌های بشردوستانه به فلسطینی‌ها است و انتقادات مبنی بر عدم اقدام این اتحادیه را رد کرد.

او خاطرنشان کرد که مواضع متفاوت در میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، واکنش یکپارچه را در این زمینه پیچیده می‌کند، اما تأکید کرد که بحران بشردوستانه در غزه «آزمونی اساسی» برای تعهد اروپا به ارزش‌هایش است.

چند وزیر امور خارجه کشورهای اروپایی هفته گذشته در نامه‌ای خطاب به «کایا کالاس»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کردند که اتحادیه اروپا باید تحریم‌های برنامه‌ریزی‌شده را علیه وزرای رژیم اسرائیل و شهرک‌نشینان کرانه باختری اعمال کند.

در این نامه، اتحادیه اروپا به اقدام سریع فراخوانده و تأکید شده است که باید محدودیت‌هایی بر افرادی اعمال شود که فعالیت‌های شهرک‌سازی غیرقانونی را تشویق می‌کنند. همچنین، آن‌ها هشدار دادند وزرایی که علیه راه‌حل دو کشوری اقدام می‌کنند، باید پاسخگو باشند.

