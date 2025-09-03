مدیریت مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک رفاه دو سال تمدید شد 

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این مجمع بلافاصله پس از مجمع عمومی عادی سالانه بانک برگزار شد و دکتر اسماعیل للـه‌گانی به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، دکتر نجات امینی، دکتر حمیدرضا فتحی‌بیرانوند، آقای وحید خانلری و دکتر مصطفی سرگلزایی به عنوان اعضای هیئت مدیره تمدید شدند.

گفتنی است، این مجمع با حضور دکتر میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، دکتر سالاری و دکتر لطفی به ترتیب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی ، نمایندگان صندوق ضمانت سپرده‌ها و فرابورس ایران برگزار شد.