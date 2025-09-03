En
تعلیق پروازهای فرودگاه بن گوریون در پی حمله موشکی از یمن

رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو به‌دنبال حمله موشکی از یمن، همه پروازهای ورودی و خروجی خود را به حالت تعلیق درآورده است.
تعلیق پروازهای فرودگاه بن گوریون در پی حمله موشکی از یمن

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، ارتش رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه اعلام کرد که با نزدیک شدن یک موشک شلیک‌شده از یمن به فلسطین اشغالی، سامانه‌های پدافند هوایی این رژیم فعال شده و تلاش کرده‌اند آن را رهگیری کنند.

رسانه‌ای عبری ادعا کرده است که دو موشک از یمن شلیک شده؛ یکی در دریای سرخ سقوط کرده و دیگری در آسمان منفجر شده است، هرچند فعال شدن گسترده سامانه‌های پدافندی صهیونیست‌ها این ادعا را زیر سؤال می‌برد.

هم‌زمان با شلیک این موشک‌ها، آژیرهای هشدار در مناطق مرکزی فلسطین اشغالی از جمله قدس و تل‌آویو به صدا درآمد.

همچنین رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو به‌دنبال این حمله موشکی، همه پروازهای ورودی و خروجی خود را به حالت تعلیق درآورده است.

