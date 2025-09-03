معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کارگران کشور قرارداد موقت دارند و حدود ۶۰ درصد آنان حداقل مزد را دریافت می‌کنند، گفت: امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز جامعه کارگری است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پروانه رضایی چهارشنبه ۱۲ شهریور در آیین افتتاح نخستین مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی کشور در شیراز، اظهار کرد: هفت طرح خلاقانه و تحول‌آفرین اخیراً در فارس معرفی شده است که می‌تواند در کاهش اختلافات و شکایات کارگری و کارفرمایی مؤثر واقع شود.

وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌ها گفت: در شیراز طی سال گذشته ۱۶ هزار شکایت و امسال تاکنون هشت هزار شکایت در حوزه کارگری و کارفرمایی ثبت شده است که افزایش شکایات به نفع اشتغال و توانمندی کارفرمایان نیست.

رضایی با تأکید بر اینکه اختلافات انرژی زیادی از کارفرمایان و ادارات اجرایی می‌گیرد، افزود: کارفرمایان در جریان جنگ دوازده‌روزه اخیر خوش درخشیدند و مسائل کارگری و کارفرمایی باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که به اختلاف منجر نشود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کارگران قرارداد موقت دارند و حدود ۶۰ درصد کارگران حداقل مزد را دریافت می‌کنند، بیان کرد: امنیت شغلی اهمیت بالایی دارد و باید بررسی شود چرا تعداد شکایات در مراجع کارگری و کارفرمایی زیاد است.

وی با اشاره به نگرانی کارفرمایان از انعقاد قراردادهای بلندمدت تصریح کرد: نمایندگان کارفرمایی باید آنها را تشویق کنند تا قراردادها از کوتاه‌مدت به بلندمدت افزایش یابد.

رضایی ایجاد نخستین مجتمع حقوقی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در شیراز را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: این مجتمع موضوع صلح و سازش در اختلافات را تقویت می‌کند.

وی همچنین خواستار جلوگیری از ورود دلالان به این مجتمع شد و گفت: وزارت اطلاعات و استانداری‌ها باید برای کوتاه‌کردن دست دلالان سودجو وارد عمل شوند، زیرا این گروه مشکلاتی برای کار و شغل در کشور ایجاد کرده‌اند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: کارفرمایان نباید از بکارگیری کارگر هراس داشته باشند و باید به بهره‌وری و انگیزه‌های خود توجه کنند.

رضایی با اشاره به مدل شکایات کارگری و کارفرمایی در کشور گفت: در دیگر کشورهای اسلامی مهلت رسیدگی به دعاوی محدود است، اما در کشور ما گاهی بعد از ۲۰ سال شکایات مطرح می‌شود که نیاز به اصلاح دارد.

معاون روابط کار به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور نیز پرداخت و گفت: ۵۲ درصد بازنشستگی پیش از موعد قابل قبول نیست و باید محیط‌های کاری زیان‌آور با همت کارفرمایان اصلاح شود تا از کارگران صیانت شود.

وی در پایان تأکید کرد: یکی از مزایای ایجاد مجتمع حقوقی شیراز، تمرکز بر صلح میان کارگر و کارفرماست و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید به سمت کاهش شکایات و حل اختلاف حرکت کنند.