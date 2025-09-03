En
انتشار تصویر متهم به قتل «محیط‌بان دیده‌بان» برای شناسایی

در پی شهادت مظلومانه محیط‌بان "هدایت‌الله دیده‌بان"، دستگاه‌های امنیتی کهگیلویه و بویراحمد با انتشار تصویر سومین متهم پرونده، "فردین سیاسی" هشدار جدی صادر کردند
انتشار تصویر متهم به قتل «محیط‌بان دیده‌بان» برای شناسایی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از یاسوج، در پی شهادت مظلومانه محیط‌بان "هدایت‌الله دیده‌بان"، دستگاه‌های امنیتی کهگیلویه و بویراحمد با انتشار تصویر سومین متهم پرونده، "فردین سیاسی" هشدار جدی صادر کردند که با دستگیری دو ضارب دیگر، تلاش‌ها برای به دام انداختن این جنایتکار فراری با جدیت تمام ادامه دارد.

خبر دستگیری دو نفر از عاملان اصلی شهادت "هدایت‌الله دیده بان"، محیط‌بان جان‌برکف و مدافع سرسخت طبیعت که در ۱۳ خردادماه در منطقه حفاظت شده خائیز به شهادت رسید، ضربه روانی سنگینی به شبکه شکارچیان غیرمجاز وارد کرد و این اقدام قاطعانه، نقطه عطفی در پیگیری پرونده تلقی می‌شود، اما عملیات برای به دام انداختن سومین همدست این جنایتکاران، با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود.

روابط عمومی حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، با هماهنگی کامل دستگاه قضایی، تصویر "فردین سیاسی"، سومین ضارب و یکی از عوامل کلیدی در طراحی و اجرای نقشه شهادت محیط‌بان دیده بان را منتشر کرد که در واقع این اقدام، هشداری مستقیم به فرد مذکور و همچنین شبکه‌های حمایتی اوست که بدانند دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با اشراف کامل در حال رصد تحرکات وی هستند و فردین سیاسی که دارای سوابق متعدد مجرمانه است، باید بداند که هیچ راه گریزی از عدالت وجود ندارد.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، متهمان که از برخورد قاطع شهید دیده بان با تخلفات شکار غیرمجاز به ستوه آمده بودند، با طرح ریزی قبلی، با ارائه گزارشی دروغین مبنی بر شنیده شدن صدای شلیک، این محیط‌بان فداکار را به منطقه‌ای کشانده و با شلیک مستقیم او را به شهادت رساندند.

دو نفر از این گروه سه نفره پس از عملیات اطلاعاتی دقیق، دستگیر و در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف کرده و جزئیات بیشتری از این پرونده جنایی را فاش نمودند و سلاح و تجهیزات سازمانی مسروقه نیز از مخفیگاه آن‌ها کشف شد.

با انتشار رسمی تصویر "فردین سیاسی"، از عموم مردم غیور و طبیعت‌دوست استان کهگیلویه و بویراحمد و سراسر کشور خواسته شده است تا در صورت مشاهده وی یا اطلاع از هرگونه مخفیگاه و مسیر ترددش، بلافاصله و بدون فوت وقت، اطلاعات خود را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ (مرکز فوریت‌های پلیس) یا سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ در اختیار مسئولان قرار دهند و بدون شک همکاری مردم، برگ برنده دستگاه‌های امنیتی در تکمیل این پرونده و دستگیری آخرین عنصر این جنایت خواهد بود.

به گزارش تسنیم، اینکه چرا دستگاه‌های مسئول تا این حد بر شناسایی و دستگیری متهم سوم تأکید دارند، نشان از آن دارد که اجرای عدالت به صورت کامل و عبرت‌آموز برای نظام و مسئولان اولویت دارد و با هیچ‌یک از عاملان این ضربه به بدنه محیط‌بانان کشور مماشاتی نخواهد شد.

