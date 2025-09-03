En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زاکانی دخالت در لغو کنسرت شجریان را رد کرد

شهردار تهران با تاکید بر اینکه شهرداری دخالتی در لغو کنسرت شجریان در میدان آزادی نداشته است، گفت: تصمیم بر این شد که کنسرت در فضای ورزشگاه آزادی برگزار شود.
کد خبر: ۱۳۲۶۴۱۳
| |
905 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در رابطه با برگزاری کنسرت همایون شجریان اظهار کرد: این موضوع در جلسه هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و اعضا آرا خود را اعلام کردند. نهایتاً تصمیم بر این شد که کنسرت در ورزشگاه آزادی برگزار شود.

وی افزود: بر اساس آنچه در هیئت دولت به تصویب رسید، مقرر شد کنسرت همایون شجریان در همان زمانی که پیش از این اعلام شده بود، در ورزشگاه آزادی برگزار شود.

زاکانی تاکید کرد: اعضای هیئت دولت از برگزاری کنسرت و اجرای این هنرمند استقبال کردند اما تصمیم بر این شد که در فضای ورزشگاه برگزار شود.

وی در پاسخ به این پرسش که شهرداری دخالتی در لغو این کنسرت در میدان آزادی داشته است، گفت: خیر؛ چنین چیزی وجود ندارد.

شهردار تهران درخصوص واکنش همایون شجریان به این موضوع و اعلام لغو کنسرت از سوی این هنرمند گفت: بنده آخرین تصمیمی که هیئت دولت در این زمینه گرفت، اعلام کردم و از اینکه پس از آن اتفاقی افتاده یا خیر، اطلاعی ندارم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
زاکانی شهردار تهران همایون شجریان کنسرت کنسرت رایگان خبر فوری
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پشت پرده لغو کنسرت شجریان
مخالفت‌ها با کنسرت شجریان جنبه سیاسی دارد
کنسرت شجریان از میدان آزادی به استادیوم آزادی منتقل می شود؟
نشست خبری همایون شجریان
سرنوشت کنسرت همایون شجریان؛ لغو یا تغییر مکان؟
براندازها هم از کنسرت شجریان عصبانی هستند
شهرداری تهران: متولی برگزاری کنسرت شجریان، وزارت ارشاد است!
واکنش همایون شجریان به حواشی کنسرت رایگان
واکنش سخنگوی دولت به لغو کنسرت شجریان
جمع‌بندی هیئت دولت؛ کنسرت شجریان در ورزشگاه آزادی
تصاویر همایون شجریان در میدان آزادی برای کنسرت
همایون شجریان؛ تنها اجرای تایید شده در میدان آزادی
واکنش صفحه خانۀ شجریان به عصبانیت «هیچکس»
کنسرت همایون شجریان لغو شد
پشت پرده لغو کنسرت شجریان چیست؟
مکان کنسرت شجریان به ورزشگاه آزادی تغییر یافت
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۱ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۲۷ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۶ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۲ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005Z3l
tabnak.ir/005Z3l