به گزارش تابناک؛ در این دیدار که با حضور «محمد کاظم آل صادق»، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد انجام شد، دو طرف روابط دوجانبه عراق و جمهوری اسلامی ایران و راه‌های تقویت آن در راستای خدمت به منافع دو کشور و ملت دوست و همسایه علاوه بر تحولات اوضاع در منطقه را بررسی کردند.

حکیم جلوه‌های همبستگی در زمان زیارت اربعین و پس از آن سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن عسکری (ع) را تحسین کرد.

وی بر اهمیت ثبات در منطقه تاکید و اشاره کرد که هرگونه تهدید در هر مکانی از منطقه، امنیت و ثبات کشور‌های آن را در معرض خطر قرار خواهد داد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به وضعیت عراق و ثبات آن، توضیح داد که انتخابات آتی برای انتقال به مرحله ثبات پایدار ضروری است و تاسیس یک مرحله جدید در عراق به شمار می‌رود.