به گزارش تابناک و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، قرعه کشی مرحله اول مسابقات جام حذفی امروز در سازمان لیگ به صورت برخط و با حضور مهرداد شفیعی راد مسئول جام حذفی، امیرحسین فراهانی مسئول لیگ یک، احسان خداوردی مسئول لیگ دسته چهار و ابراهیم توکلی مسئول انفورماتیک برگزار شد.

در مرحله نخست ۲۴ تیم حضور دارند که ۱۰ تیم صعود کرده از این مرحله در مرحله بعد با تیم‌های لیگ دسته دومی رقابت خواهند کرد.

به دلیل حضور ۲۴ تیم در این رقابت ها، مرحله اول مسابقات در ۲ دور برگزار می‌شود. بر اساس قرعه تیم‌ها به شرح زیر باهم رقابت خواهند کرد:

۱- حمید اسلام آباد غرب – ستاره سرخ تویسرکان همدان

۲- شهرداری مریوان – فرداد آبدانان ایلام

۳- ایرانجوان خورموج – قاصدک لنده

۴- شاهین کیش – پیشگامان شیراز

۵- کیا طارم زنجان – دیلمیان سیاهکل گیلان

۶- بالهارود بیله سوار اردبیل- هورا اسپور ارومیه

۷- کلبادی نژاد گلوگاه – کیا شاهرود

۸- پیکان نوین بجنورد – کوثر قرچک تهران

۹- شهر آرکان البرز- استقلال ساینا دلیجان

۱۰- شهبال طلایی تهران – سرزمین آفتاب برخوار اصفهان

۱۱- فجر بیدخت گناباد خراسان رضوی – پارت گوال منوجان کرمان

۱۲- دانشگاه آزاد خاتم یزد – آکادمی بلوچ سیستان و بلوچستان

دیدار سیزدهم: برنده دیدار یک و برنده دیدار دو

دیدار چهاردهم: برنده دیدار سه و برنده دیدار چهار

*نام تیم‌های میزبان اول آمده است.

مهرداد شفیعی راد مسئول جام حذفی در پایان قرعه کشی اعلام کرد: تیم‌های لیگ یک از مرحله سوم و تیم‌های لیگ برتری از مرحله چهارم (یک شانزدهم) وارد رقابت‌ها خواهند شد. پیش بینی انجام شده این است که مرحله یک شانزدهم اواخر آبان و اوایل آذرماه برگزار شود.