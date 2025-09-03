En
سفارت غنا در ایران بازگشایی شد

وزارت امور خارجه غنا در بیانیه‌ای اعلام کرد که در پی بهبود وضعیت امنیتی در تهران در پی تشدید اخیر تنش‌ها میان ایران و رژیم صهیونیستی، سفارت این کشور در تهران بازگشایی شده است و از 25 شهریور فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.
سفارت غنا در ایران بازگشایی شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وزارت امور خارجه غنا روز گذشته (۱۱ شهریور) با صدور بیانیه‌ای از بازگشایی سفارت این کشور در تهران خبر داد که در تاریخ ۱۶ ژوئن (۲۶ خرداد ۱۴۰۴) به دلیل تشدید تنش‌ها میان ایران و رژیم صهیونیستی به طور موقت تعطیل شده بود.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه غنا که روز گذشته منتشر شد، این تصمیم در پی بهبود وضعیت امنیتی در تهران اتخاذ شد که سفارتخانه در آن واقع شده است.

پیش‌بینی می‌شود که فعالیت سفارت در تاریخ سه‌شنبه ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ (۲۵ شهریور ۱۴۰۴) از سر گرفته شود.

وزارت امور خارجه غنا به شهروندان این کشور اطمینان داد که با وجود بازگشایی سفارت، به نظارت دقیق بر تحولات غرب آسیا ادامه خواهد داد و در صورت لزوم، اقدامات فوری انجام خواهد شد.

این وزارتخانه افزود: به رغم این تصمیم، وزارت امور خارجه به نظارت بر وضعیت ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که امنیت کارکنان شاغل در سفارت و جامه غنایی مقیم ایران به خطر نمی‌افتد.

